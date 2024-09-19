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迎接921國家防災日 台南林鳳國小學習臨「震」不亂要領

六甲林鳳小學生體驗消防射水。（圖由六甲消防分隊提供）

六甲林鳳小學生體驗消防射水。（圖由六甲消防分隊提供）

2024/09/19 13:27

〔記者楊金城／台南報導〕迎接921國家防災日，台南市消防局第二大隊六甲分隊今天（19日）至六甲區林鳳國小舉辦國家防災日防災演練，現場模擬強震避難演練暨防災宣導，並以921大地震慘痛的歷史讓師生體會到面對災害是需要全民一起動員，更要記住防震避難口訣「趴下、掩護、穩住」，遇地震發生時才可及時保護自身安全。

演練過程十分逼真，師生在第一時間躲至桌子底下，並疏散到戶外操場避難，消防隊員講解防災避難要領，也解說地震後可能伴隨震後火災的發生，讓學童體驗消防射水。

此次，透過體驗式的宣導，也提醒小孩不可玩火，跟家人提醒注意用火、用電安全及居家安裝住警器的重要性，教導相關火災逃生常識。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，防災有備無患、臨「震」不亂，唯有平時演練地震避難動作、擬定家庭防災計畫、查詢避難收容處所、投保住宅地震保險、固定大型家具、儲備3日份食物飲水及準備緊急避難包等，才能將損害降至最低。

台南市消防局局長李明峯說，提升校園防災宣導讓防災意識向下扎根，期望在校園推廣防災士認證訓練，進一步成立社區緊急應變隊，成為政府防救災夥伴，在發生災害，政府搜救隊抵達前，民眾可發揮「自保」、「自救」與「互助」能力，落實防救災在地化。

六甲消防分隊今天在林鳳國小校園防災宣導讓防災意識向下扎根，期望在校園推廣防災士認證訓練。（圖由六甲分隊提供）

六甲消防分隊今天在林鳳國小校園防災宣導讓防災意識向下扎根，期望在校園推廣防災士認證訓練。（圖由六甲分隊提供）

林鳳小學生頭戴護具疏散到操場避難。（圖由六甲消防分隊提供）

林鳳小學生頭戴護具疏散到操場避難。（圖由六甲消防分隊提供）

台南林鳳國小學生學習防震避難，記住口訣「趴下、掩護、穩住」，第一時間躲至桌子下。（圖由六甲消防分隊提供）

台南林鳳國小學生學習防震避難，記住口訣「趴下、掩護、穩住」，第一時間躲至桌子下。（圖由六甲消防分隊提供）

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