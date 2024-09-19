慰安婦銅像拆了！ 藍營願出錢：盼南市府提供綠地安置

設置在台南林百貨對面的慰安婦銅像昨晚拆除。（圖由李宗霖提供）

2024/09/19 13:11

〔記者蔡文居／台南報導〕設置在台南林百貨對面的慰安婦銅像昨晚拆除！該銅像設立所在地，原為國民黨台南市黨部土地，因國民黨積欠黨工退休金遭拍賣。台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，盼市府提供綠地安置，如果沒有財源，經費他願意自籌。

立委謝龍介表示，目前先將銅像移除安置於倉庫存放。希望南市府能提供公園綠地安置銅像，讓人追思。

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蔡育輝也表示，族群應該融合，應該要有包容的心，廣納各族群的聲音，市府要重視，讓這段歷史還是留下來。市府應該選擇適當地點安置慰安婦銅像，如果沒有財源，只要提供地點，所需經費他願意自籌財源。

台灣基進市議員李宗霖說，林百貨對面的銅像昨晚被拆掉了，這下至少不用擔心國民黨再拿這個來做文章。林百貨附近的日本遊客眾多，銅像設在那裡並不適宜。

市府則表示，慰安婦銅像是2018年，由時任國民黨台南市黨部主委謝龍介所設，該銅像屬於私人財產。政府依法行政，有關私人財產之安置處，決定權責屬於「產權所有人」，市府予以尊重。

慰安婦銅像所在地原屬國民黨台南市黨部，因國民黨積欠黨工退休金，國民黨台南市黨部先前遭法院拍賣，新地主同意銅像土地使用到今年，由於時間已到期，已於昨晚拆除。

原設置在台南林百貨對面的慰安婦銅像。（記者蔡文居攝）

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