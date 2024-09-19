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改善台南永康中山南路淹水 東橋七路9/25起單行管制逾1個月

改善台南永康中山南路淹水問題 ，東橋七路將於9月25日至11月15日配合施工單行管制。（台南市交通局提供）

改善台南永康中山南路淹水問題 ，東橋七路將於9月25日至11月15日配合施工單行管制。（台南市交通局提供）

2024/09/19 09:26

〔記者劉婉君／台南報導〕為改善台南市永康區中山南路淹水問題，配合排水渠道災後復建工程施工，永康中山南路與東橋七路路口將於25日起至11月15日進行單行管制，只出不進，提醒民眾提早改道東橋一路行駛。

永康中山南路與東橋七路上下班尖鋒時段車流量大，交通局長王銘德指出，因應水利局排水工程，路口施工區域無法維持雙向通行，考量中山南路已取消紅燈右轉且車流已有壅塞情形，避免東橋七路車流因車道調整造成壅塞，故規劃東橋七路管制只出不進，往東橋七路車流建議改道至東橋一路行駛，施工廠商將於中山南路設置多面改道指示牌，並將請施工廠商加派義交人員指揮，以利維護交通安全及順暢。

王銘德表示，大台南智慧交通中心已將東橋七路周邊重要路段，如中山南路、東橋一路、康橋大道、大橋一街等納入密切監測，並將配合車流流量，機動調整紅綠燈秒數，遇特殊路況並立即通報警察局加速排除，以將施工造成交通衝擊降至最低。呼籲用路人，依牌面及現場交管人員指示行駛，並可藉由收聽警廣、或台南即時交通資訊網（https://tntcc.tainan.gov.tw）掌握即時路況，以及提早避開壅塞時段。

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