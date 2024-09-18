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    擔水餅文化節結合「台南400」 尋根健走報名秒殺

    仁德區土庫里的擔水餅文化節，本週六熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區土庫里的擔水餅文化節，本週六熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）

    2024/09/18 17:31

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區土庫里的大宅聖天宮轄境，有福德正神誕辰時以擔水餅分享添丁喜悅的傳統習俗，今廟方與公所今年結合「臺南400」意象，再度舉辦文化節活動，本週六登場，已獲地方熱烈迴響，而限額350人的尋根健走，開放報名後隨即「秒殺」，顯見受歡迎的程度。

    大宅聖天宮在中秋節期間都會為供奉的土地公舉辦誕辰祭典，並進行「擔水餅」活動，原本是信眾慶賀家中添丁，由於社會持續演進，廟方2016年決議，有新生兒者，無論男、女，都可分享喜悅，也藉此推廣兩性平權。

    家中有新生兒的，會事先備好水果餅份數，祭拜後逐一發送，分享喜悅，該傳統習俗延續迄今超過百年，也成了附近長興國小鄉土教學的特色課程。

    後來仁德公所透過參與式預算的社造案經費，協助推動擔水餅文化節，廟方也結合地方各界，加上民進黨市議員郭鴻儀的幸福工作坊力挺下，持續舉辦，2年1次，目前邁入第3屆。

    今年的活動於本月21日舉行，地點在大宅聖天宮，分為文化溯源的尋根健走與文化體驗的趣味闖關，以老少咸宜的節目，延續擔水餅的傳統，並向下扎根。

    健走全程約4公里，報名成功，當天可領取限量的紀念品，包含結合臺南400意象的休閒草帽與運動毛巾；趣味闖關通過者，也能獲得當地知名的傳統水餅。

    廟方歡迎各界屆時共襄盛舉，來不及報名健走的大小朋友，也可參加闖關活動，一起體驗結合信仰與民情的擔水餅文化。

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