台南將軍水產加工及物流中心第一階段加工廠 延至明年3月完工

將軍水產加工及物流運籌中心鄰近將軍漁港。（記者楊金城攝）

2024/09/18 16:35

〔記者楊金城／台南報導〕台南市將軍水產加工及物流運籌中心在2022年8月動土，第一階段加工廠部分，因配合營運商的評選和擴充冷凍庫、污水設備，加工廠工程要延到明年3月竣工，斥資約1.72億元，第二階段物流中心未來須視加工廠營運績效後續再爭取。

將軍水產加工及物流運籌中心鄰近將軍漁港，第一階段「智慧水產示範基地」，利用基地1/4土地（0.43公頃），以1.32億元興建符合HACCP及GHP規範的水產加工廠，合計樓板面積735坪，計畫處理水產每年4300公噸。

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第二階段「水產加工轉運樞紐」，未來將再以1.27公頃基地發展為物流中心，促進養殖產業升級。

南市農業局漁業科科長吳榮在說，第一階段加工廠主體工程預計10月底完工，後續再進行冷凍庫、污水設備施工，工期要到明年3月竣工。

南市農業局期許水產加工廠營運後，能提供台南的養殖漁民加工凍儲服務、調節台南市大宗水產產銷平衡，並進而開拓內外銷通路。

台南市將軍水產加工及物流運籌中心第一階段加工廠部分加緊趕工。（記者楊金城攝）

台南市將軍水產加工及物流運籌中心第一階段加工廠部分將在明年3月竣工。（記者楊金城攝）

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