中秋夜放煙火擾民台南市開8罰單 挨罰民眾竟這樣問讓人傻眼

台南市環保局針對深夜燃放煙火擾民派員巡查，中秋節當天一晚開出8張罰單。（台南市環保局提供）

2024/09/18 16:25

〔記者蔡文居／台南報導〕中秋假期前後，台南市環保局派員巡查黃金海岸、觀夕平台等放煙火熱點，13到17日共開出11張違規施放煙火罰單；其中，中秋節深夜一晚開出8張，有4張位處特定區域，依法直接加倍裁處6000元，被罰民眾竟還詢問「單子都開了，還能繼續放嗎？」稽查人員當場傻眼。

台南市環保局長許仁澤說，環保局稽查人員犧牲假期，深夜出勤維護環境安寧，少數民眾我行我素，夜間10點過後繼續放煙火，甚至是過了深夜11點還肆無忌憚於觀夕平台、黃金海岸施放，稽查人員邊蒐證邊趕到現場，17日中秋夜一晚就開出8張罰單。另外，環保局也加強派員整理觀光熱區黃金海岸環境，14日到17日為止出動57人，清出1.4噸垃圾。

環保局發現，大多數民眾守法不違規，像是林默娘公園周邊環境大幅改善，晚間9點55分前煙火四射，但10點一到立刻安靜下來。煙火小販也提早收攤。不過少數人以身試法，逾管制時段放鞭炮被稽查人員現場開單，竟還詢問「單子都開了，還能繼續放嗎？」讓人傻眼。

許仁澤說，依噪音管制法第8條公告規定，夜間10點起至隔日上午7點不得施放爆竹煙火，若遭檢舉噪音查證屬實，可處3000元至3萬元罰鍰，特定區域（包含學校、圖書館、醫療機構等）及夜間11點後可加倍處分；觀夕平台因處特定區域範圍內，夜間10時後不分違規區域通通罰6000元。

台南市環保局派員整理觀光熱區黃金海岸環境，共清出1.4噸垃圾。 （台南市環保局提供）

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