「包車包吃」文化體驗來了！逾百輛車次開放南市學校報名

「台南水道遺產與近代生活」路線參訪山上花園水道博物館，見證日治時期淨水設施。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/18 13:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合文化部「校外文化體驗」政策，南市推出「走出校園、文化to go」計畫，規劃10條不同主題的「校外文化體驗1日遊」，預計今年9月起至明年10月間，發出超過100輛車次，開放學校報名，將學子帶進文化場館，體驗活潑有趣的台南歷史文化。

南市上一期計劃，以不同主題串起20多個場館，因有專車到校接送又包含午餐，等於是「包車包吃、團進團出」的戶外教學1日遊，師生反應熱烈供不應求，累積超過100間學校、5000位師生參與，開出160輛車次，叫好又叫座。

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南市再獲得文化部補助，今（18）日於台南文化中心號召學校師生參與。市長黃偉哲表示，這次規劃10條路線，包含16個文化部與市府所轄的場館，不管是山海、古蹟，或是各式各樣的博物館，都具有很深的文化意義。

黃偉哲也強調，台南市在日本、韓國或歐美與許多城市締結姊妹城市，今年適逢「台南400、世界交陪」，期待透過文化交流，讓外國年輕朋友們能來參與文化旅遊或修學旅行，更深入了解台灣、了解台南。

南市文化局長謝仕淵說，「校外文化體驗1日遊」涵蓋歷史傳說、自然科學、考古、史前文化、傳統藝術等主題，帶領學生走過史前時代、西拉雅逐鹿傳說乃至大航海時代及當代，深度探究台南前世今生。

今年計畫針對不同學齡客製不同體驗行程，10條路線包括「自然史與考古人類史地質千層派」、「台南新『食』因時代史前美食雞蛋糕」、「台南歷史建築寶庫—發現博物館之都的文化寶藏」、「台灣與世界相遇」、「全糖路線—在蕭曜看見台南生活」、「台南水道遺產與近代生活」、「看見台江古典今」、「藝然掘然探索趣」、「島民音樂萬花筒」、「傳藝時光機：探尋傳統藝術的生活足跡」。

「島民音樂萬花筒」行程參訪二空新村，園區內市定古蹟的二孔防空碉堡，最初是日軍於1941年建造的高射機槍塔。（記者洪瑞琴攝）

南市「走出校園、文化to go」計畫，開放學校報名，市長黃偉哲（右4）鼓勵學子走進文化場館，體驗台南歷史文化魅力。 （記者洪瑞琴攝）

「台南歷史建築寶庫」行程走訪台南市立博物館，參觀歷史文化典藏。（記者洪瑞琴攝）

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