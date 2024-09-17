台南市市民交響樂團深耕22載 拉近音樂與普羅大眾距離

台南市市民交響樂團在台南深耕二十二年，培育許多在地音樂種子。（圖：台南市市民交響樂團提供）

2024/09/17 23:52

〔記者王俊忠／台南報導〕22年前由名指揮家蕭邦享輔導成立的台南市少年暨兒童交響樂團，從一開始的少年兒童交響樂團，歷經3次更名到如今的市民交響樂團；成員也從起初小學兒童、擴展到青少年、成年社會人士，樂團曾兩度獲得南市傑出演藝團隊殊榮。團長蔡旺詮期許樂團能走進市民生活、拉近與市民的距離，也希望能永續經營，樂團史不斷有下一個22年。

2003年間，當年台南普遍欠缺兒童管弦樂團，為讓喜愛音樂的小學生有學習的園地，在幼馨診所醫師嚴木林奔忙下，創立台南市少年暨兒童交響樂團，培育府城管弦樂種子。

台南在地音樂家、專業的音樂教師投入教學、指導，開展管弦樂教育，也因團員年齡逐漸成長，樂團之後更名為南市青少年管弦樂團、到南市青少年暨市民管弦樂團。12年前接棒樂團團長的南市前市議員蔡旺詮指出，台南許多小學與國中相繼成立管弦樂團，音樂教育在校園散播，讓樂團推動者頗感欣慰。

為了擴張音樂接觸層面，樂團更在2023年轉型、更名為南市市民交響樂團，歡迎18歲至50歲的台南市民朋友加入，不論有無音樂基礎，只要有興趣都可報名入團學習，許多成年團員過去毫無音樂底子，入團後從零學起，到能參與公開演奏，付出極大學習心血，團員年紀最長有60多歲，都是抱持終身學習理念，讓樂團主事者、老師們相當感動。

蔡旺詮表示，南市市民交響樂團能創立長達22年，最感謝是這些來自各音樂領域、專業的音樂教師，不計酬勞微薄，長期熱心投入教學、指導，使團員們的演奏技藝能不斷提升，維持一定演奏實力，曾在2008年與2023年兩度獲得南市傑出演藝團隊殊榮。

談到樂團經費、營運，蔡旺詮說，樂團成員、師生沒想仰賴政府經費補助，全都是靠團員自己繳交團費，未向政府申請經費補助、也未對外募款。樂團資源很有限，能長時間運作迄今，團員、師生對音樂的理想、熱忱與堅持，是很可貴、重要的推力。

台南市市民交響樂團一路走來，團員100多人，每週六在台南東區崇明路會址團練，遇有大型公演前，會借用地方活動中心容納較多團員練習。蔡旺詮說，樂團1年有2次以上大型公演，也有不定期受邀演出，他擔任議員任內辦過10幾場公益音樂會，樂團都是全力支援無償演出，把所得捐給弱勢家庭，也讓樂團展現公益價值意義。

陣容浩大的台南市市民交響樂團在市立文化中心演藝廳演出。（圖：台南市市民交響樂團提供）

台南市市民交響樂團在市立文化中心演藝廳演出。（圖：台南市市民交響樂團提供）

台南市市民交響樂團現任團長蔡旺詮（左二）感謝各領域專業音樂家及教師投入協助教導團員，熱心深耕音樂教育。（圖：台南市市民交響樂團提供）

台南市市民交響樂團成員在東區德光里活動中心團練合奏。（圖：台南市市民交響樂團提供）

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