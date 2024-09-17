400年前荷蘭時期大員市鎮遺構首亮相 考古埕特展9/22登場

荷蘭時期大員市鎮遺構首度亮相。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/17 20:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南再添文化景點，就在「台灣第一街」延平街老街！原安平「劍獅埕」轉化為開放社群參與、公眾歷史爬梳意義的「考古埕」空間，荷蘭時期大員市鎮遺構考古成果首度亮相。

1624年荷蘭人在今安平古堡位址建造熱蘭遮城，台灣就此登上世界舞台，成為重要的國際貿易據點。因應當時的貿易轉運需求，現今的安平延平老街一帶，聚集荷蘭人、漢人、原住民等多元族群，進而發展成為生活、商業樞紐的熱蘭遮市鎮。

面對「臺南400」的文化歷史課題，南市政府於2003年起於安平古堡及老街周邊進行不少考古行動，並逐步累積重大考古發現，包括安平區石門國小、劍獅埕以及安平古堡園區周邊等。

「劍獅埕」園區經考古後，已列冊文化資產「安平劍獅埕荷蘭時期大員市鎮遺構」首度面世，展示現地荷治時期至日治時期等不同年代的建築遺構，包括疑似清代設立的水師五館之一「金門館」的連續磚造基礎與鋪面，及17、18世紀瓷器為主的出土文物等考古發現，見證台南400年來的城市變遷與台灣躍入國際視野的時代印記。

除了考古成果全民共享之外，並推出 「考古埕—尋找熱蘭遮市鎮」特展，以跨域性、教育性、公共性融入策展理念，建立「考古埕」的獨特品牌，將於9月22日起至明（2025）年3月23日，限期開放。

南市文化局長謝仕淵表示，特展以跨越多維時空的核心概念，透過4大主題展區「探坑走廊」、「距今實驗室」、「鯤島旅行社」、「修復理院」串連對接，帶領大家了解台南歷史脈絡與豐富文化。

清治時期地層發掘出的紅磚鋪面遺構，吻合金門閩南建築的米篩花式地坪特徵，考古研究團隊推測「金門館」所在，承載早期金門籍軍民移駐台灣的足痕。（記者洪瑞琴攝）

原安平「劍獅埕」園區，轉化為公眾參與的「考古埕」空間，號召共同探索在地文史。（記者洪瑞琴攝）

「考古埕—尋找熱蘭遮市鎮」特展將於9月22日開幕。（記者洪瑞琴攝）

「考古埕」空間解說牌說明現址遺構。（記者洪瑞琴攝）

「考古埕—尋找熱蘭遮市鎮」特展，融入歷史教育理念，建立文化空間獨特品牌。（記者洪瑞琴攝）

「考古埕」就位在「台灣第一街」延平街上，觀光客朝聖聚集地。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法