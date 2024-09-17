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    獨家》理念不合？ 台南全美戲院爆兄弟爭奪經營權

    台南全美戲院疫情期間祭出新作《全球抗疫》，由電影手繪看板大師顏振發繪製。（資料照）

    台南全美戲院疫情期間祭出新作《全球抗疫》，由電影手繪看板大師顏振發繪製。（資料照）

    2024/09/17 19:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南知名全美戲院創辦人吳義垣於2020年9月仙逝，由其子女依法均分股權，好不容易撐過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，近2年卻傳出吳俊漢、吳俊誠兄弟倆「理念不合」，讓全美戲院經營權之爭浮出檯面，日前吳俊誠甚至發出股東聯合聲明，要求撤換負責人吳俊漢。吳俊漢則低調喊冤，也曝光近年來的經營困境。

    全美戲院5名股東發出聯合聲明表示，要求撤換目前全美戲院負責人吳俊漢，聲明寫到，不滿吳俊漢在手繪電影看板大師顏振發事件（顏振發與全美戲院傳出分道揚鑣）專斷獨行，損害公司與股東利益，認為他不應再代表全美戲院對外發言，其言論也不能代表全美戲院全體股東立場。

    台南知名二輪戲院今日、全美戲院及今日精品街都是由吳家人經營，吳義垣在世時負責統籌，5兄妹從念書時期就在戲院分工幫忙，其中最有知名度的全美戲院，由大兒子吳俊漢任負責人，二兒子吳俊誠則為經理；三兒子吳宗哲負責今日精品街等業務，兩女兒其一已過世，另一位則是移民洛杉磯。吳義垣2020年仙逝，由於沒有預先立定遺囑，依法由其子女依法均分股權，離世的女兒則由其子女林泱瀚與林芸孜再均分，2人都是執業醫師，雖擁有股權但長期並未參與戲院經營。

    吳俊誠聯合吳宗哲、吳幸娟、林泱瀚、林芸孜等5名股東聯合發出聲明，要求撤換全美負責人吳俊漢。吳俊誠認為，吳俊漢經營戲院的方式太過傳統，沒有帶來新意，以及應該有的經濟效應，無法與時俱進！加上與顏振發的合作沒有良好的溝通，罔顧雙方利益，導致分道揚鑣的結果。

    對此，吳俊漢則低調喊冤，也曝光近年來的經營困境。全美戲院現由原東安戲院手繪看板畫師薛金柱接手彩繪看板，就連台灣文博會在台南的「巷仔Niau」巨型看板都是出自他手。外傳是因顏振發無法配合檔期作畫，又或是價錢談不攏導致。事實上，目前高掛的看板都是薛金柱畫的。

    吳俊漢表示，戲院每月包括簽訂電影檔期、軟硬體設備維護等支出近百萬，入不敷出，但他秉持不放棄傳統二輪電影產業文化苦撐，卻換來家人「誤解」，他也僅淡淡地說「理念不合」而已，不願多談爭奪經營權的細節，只希望能夠盡快解決問題，不願讓父親留下來的家業受負面影響。

    至於顏振發老師開個人畫展圓夢，也象徵往下一個藝術創作階段前進，吳俊漢表示祝福。

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