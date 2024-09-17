台南年度好人好事代表21人出線 9/21公開表揚

台南市南區區長蕭琇華（左四）上門祝賀柯志堅（右白襯衫者）當選2024年度台南好人好事代表。（圖：柯志堅提供）

2024/09/17 17:49

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市好人好事運動協會近期遴選出今年度台南地區21位好人好事代表，將於9月21日上午在東東宴會式場公開表揚。協會說21位獲獎代表善行義舉類型各有不同，但都有1顆樂於助人、與人為善的心。其中擔任第三信用合作社副總經理的柯志堅，從國中起開始打工、養成刻苦耐勞及與人為善的精神，從2013年起有能力助人迄今，已捐助約150萬元善款。

21位好人好事代表當選人（依編號）如下：黃建雄、郭建志、潘志強、林揚城、陳玉梅女士、陳茂松、陳水林、曾大原、林子雲、吳國禎、柯志堅、施建均、金宗正、吳浩銘、徐玲媚女士、鄭山林、尤恒雄、李東源、王寶來、田政仕、姜鄒金英女士等。

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好人好事協會理事長楊政達表示，今年度好人好事代表評選，區分初審與複審兩階段，初審由協會總幹事楊榮棠先審查被推薦者資料；協會並邀請社會各界多位賢達先對推薦名單查閱、評分，接著借用市議會場所進行複審、討論出符合資格的當選人名單。

獲選之一的三信合作社副總經理柯志堅（58歲），出生於基督教家庭，他說，父親對男孩要求較嚴格，從國中寒暑假就開始打工，做過汽水搬運工、搬家工、自行車工廠工人、油漆工、書局、早餐店、飯店、海產店等，從小就養成刻苦耐勞的精神，對人性有更多觀察與體驗，較能以同理心看人、像先父般和善待人，替人著想。

柯志堅表示，在金融業工作長達32年、秉持好修行態度，過去幫助很多朋友解決金融上困境，累積很多朋友善緣，同時進修充實土地、保、產險、投信等知能，2013年加入台南成功獅子會，行有餘力、多行善舉，他深感利用有限生命行善做功德，除了累積福田給後代子孫，也能讓自己生命活得更有意義與香味，不致平白枉走此生。

台南市南區區長蕭琇華（左者）祝賀柯志堅（右者）當選2024年度台南好人好事代表。（圖：柯志堅提供）

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