歸仁仁壽宮月老曾被誤認為孔子 辦中秋誕辰祭典助未婚男女脫單

仁壽宮舉辦月老誕辰祭典，並規劃祈願活動，吸引大小朋友參加。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/17 16:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕昔日台南東門城外三大廟之一的台南歸仁區仁壽宮，供奉的月老公，曾被學子誤認是至聖先師，因此管委會特地在中秋節為神君慶生，今天舉辦誕辰祭典，並配合系列的祈願活動，幫未婚男女脫單，助信眾覓得7種良緣，上千人參加，場面熱烈。

仁壽宮總幹事陳英裕說，其實月老主司的世間緣分共7種，除姻緣外，也包含圓緣、定緣、官緣、人緣、和緣、善緣等，透過誕辰祈願，讓民眾了解神君不只牽紅線，還有更深層的信仰文化。

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主祀保生大帝的仁壽宮，為地方信仰中心，香火鼎盛，廟方在廣場旁打造1尊手持「姻緣簿」的月老神君雕像，由於緊鄰歸仁國中，常被學生錯認是拿著《論語》的孔子，引發誤會。

相傳月老公的誕辰是農曆8月15日，仁壽宮去年決定在中秋節舉辦固定的祭拜與祈願活動，強化神像的意象布置，避免大家再誤認。

今天是中秋節，仁壽宮續辦誕辰祭典，先進行祝壽祭拜，隨後展開系列的祈願活動，廟方特製的月老心型立板，提供拍照打卡，並規劃闖關集章，贈送DIY巧克力花束，浪漫一下。

為發揚月老文化、推廣月老7緣，只要攜伴到場參加活動，無論家人、朋友或情侶，都可免費獲得月老金，也有機會獲贈月老御守，民眾陸續湧至。

仁壽宮17年前設置月老神君，含底座約3米高，周邊搭配小橋流水，成為廟區造景藝術創作，後來配合保生大帝誕辰，禮斗法會時也為這尊雕像開光，接受信眾上香參拜，等於正式「下凡服務」，希望湊合更多有情人。

陳英裕則提到，月老7緣分別是得真愛成佳偶的姻緣、化孽緣求圓滿的圓緣 、人事物安定的定緣、職場升遷的官緣、人際關係的人緣，還有親人和睦相處的和緣、與人坦誠友善的善緣等。

仁壽宮舉辦月老誕辰祭典，並規劃祈願活動，吸引大小朋友參加。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮舉辦月老誕辰祭典，並規劃祈願活動，吸引大小朋友參加。（記者吳俊鋒攝）

仁壽宮舉辦月老曾被學子誤認是至聖先師。（記者吳俊鋒攝）

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