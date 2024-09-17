7旬翁關子嶺泡湯溺斃 子女求償敗訴理由曝

台南關子嶺統茂溫泉會館。（圖：擷取自agoda訂房網）

2024/09/17 05:56

〔記者王俊忠／台南報導〕時序漸近秋冬、泡溫泉季到了，但要當心泡湯安全！

彭姓男子控訴其與70多歲父親於2022年1月下午前往台南關子嶺統茂溫泉會館泡湯，父、子是泡不同湯池，彭男泡完後先到場外等父親，但父親一直沒出來，當天下午4點半他進入浴池搜尋，赫見父親面朝下、浮在裸湯池內，送醫後仍不治，主張會館與衛生檢查員有疏失、要求償醫藥費與慰撫金330萬元。台南地院調查認定會館與檢查員依法無過失、不必賠償；但還可上訴。

彭男表示，統茂溫泉會館平常安排有SPA區衛生檢查人員，每隔半小時會巡檢溫泉浴場，當時1位李姓檢查員負責，在其父泡湯期間，李員巡檢至少5次，但都未發現彭父溺水，致錯過黃金救人時間，李員有疏失，應與僱用李的溫泉會館連帶賠償其父醫療、喪葬費及子女慰撫金共330萬元。

被告溫泉會館與李員說，溫泉法與相關子法未規定浴場要設救生員及派員定期巡檢與專人駐守，李員非救生員，而是負責衛生清潔巡檢，彭父泡的是大眾裸湯池，李員雖至少巡檢5次，但基於客人隱私，不會下水巡查；浴場是泥漿溫泉，未靠近查看、難發現浴池內人影。彭父當時泡湯，池內有其他泡湯客，同樣無人發現彭父溺水，更何況是巡檢衛生的李員。

被告並稱在溫泉池有避免獨自入池、有心血管疾病者要依醫師指示入浴等警語告示板、求救鈴，已善盡告知的義務；且彭父患有末期腎病變，其兒子跟他一起到會館泡湯，竟讓彭父單獨入浴長達2小時以上，兒子也有過失。

法官調查指，確無相關法令要求溫泉業者要派專人駐守、定期巡檢及設救生員等規定，李員當時至少巡檢5次，顯見被告對浴場有相當巡查作為；又顧及裸湯客隱私，更無隨時派員在場監控的義務。與彭父一起泡湯的其他客人也證稱沒看到彭父溺水，更不用說是巡檢的李員了！

法官根據解剖鑑定說，彭父除了腎病變，每週洗腎3次，還有主動脈瘤及放支架，會館已在浴場設標示與警語告示，彭父確是泡湯警示對象，他前往泡湯應先評估自身身體狀況並承擔相當風險，被告方面並無過失，彭父的子女向溫泉會館與李員求償沒有理由。

溫泉法令標示的泡湯禁忌，包括患有心臟病、肺病、高血壓、糖尿病與其他循環系統障礙等慢性病者，應依醫師指示入浴；老人、兒童、孕婦與行動不便者避免單獨入浴；入浴1次不宜逾15分鐘，總時間不宜超過1小時。

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