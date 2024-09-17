以前要考滿分才能點！府城「棺材板」恐失傳

棺材板是用特製吐司油炸，挖空以後填入雞胸肉、花枝與三色豆製作的台式白醬。（記者王捷攝）

2024/09/17 06:31

首次上稿 09-16 23:48

更新時間 09-17 06:31

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「赤崁棺材板」昔20員工今剩自家人 餐飲業：台南小吃常見隱憂

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〔記者王捷／台南報導〕現在提到「棺材板」，很少人能想像，這款盛著台式白醬的油炸吐司，一度是台南小吃代名詞。「棺材板」由1941年創立的老店「赤崁棺材板」為駐台美軍發明，但未來恐怕沒人接班，二代老闆娘邵油里說，會做到不能做為止。

赤崁棺材板位於台南的康樂市場，但台南人習慣以日文「沙卡里巴」稱呼，日文原意指人潮聚集處，在日治時期是日人管理小吃業者的地方。

除了「棺材板」，店裡另道招牌是「lunch」，雖然英文意為午餐，但全天供應。這兩道菜是一代創始人許六一為駐台美軍研發，一份快餐包含炸豬排、炸蝦漿排、生菜沙拉，配上木瓜造型的白飯和蛋花湯，這種「台派西餐」必須用刀叉來享用。

83歲的邵油里回憶，「lunch」與「棺材板」是很多5年級生兒時的西餐初體驗，要考滿分才能吃，例如前總統陳水扁小學時考了100分，老師就帶他來吃棺材板。

但是，赤崁棺材板起初並未賣西餐。許六一曾被日人帶到海外戰場當軍夫，回國後在沙卡里巴賣鱔魚意麵和八寶滷飯，約1959年，為搶攻美軍生意，許六一與軍夫夥伴研究西餐，發明「棺材板」。

「棺材板」起初有加雞肝，原名「雞肝板」，許六一的教授朋友開玩笑說這像「棺材板」，沒想到因此成名，成為台南小吃的代表，當時西餐不普及，很多人誤會「沙卡里巴」是棺材板的外文。

還有個傳說，台南聞人許丙丁，招待義女、歌仔戲名角楊麗花來台南，楊麗花坐進店裡喊著要份「沙卡里巴」，最後才發現她想吃的是棺材板。

許六一因車禍去世後，南一中畢業的二代許宗哲接班，改良八寶滷飯為八寶豆腐羹，「八寶」象徵材料豐富，現今店裡仍販售這道菜。

2011年，許宗哲因病過世，邵油里與大媳婦繼續接管，三代大兒子是友愛醫院負責人，二兒子在美國，女兒偶爾回家幫忙，邵油里的孫輩都有很好的發展，對於未來，她說，不曉得能做到什麼時候，但會做到不能做為止。

二代許宗哲，改良父親許六一的八寶滷飯，製作的八寶豆腐羹，「八寶」象徵材料豐富，內有花枝、雞胗、豬肉絲、魚板等，至今仍在店內販售。（記者王捷攝）

店家招牌「lunch」，從以前到現在都是用刀叉來吃。（記者王捷攝）

「赤崁棺材板」的鱔魚意麵，特色是意麵都是店家自行油炸。（記者王捷攝）

二代老闆娘邵油里，今年八十三歲，是沙卡里巴「第二老」的老闆娘。（記者王捷攝）

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