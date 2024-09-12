獨家》連人妻手都沒摸過！男傳訊「屁股翹高」「那就射肚子了」判賠20萬

康姓男子以LINE與人妻S女傳訊提到想跟女方上床、索取露點裸照等情色對話，被S女丈夫當作證據、告上法院。（取自LINE對話部分截圖）

2024/09/12 18:28

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓人夫控訴康姓男子與其S姓妻子在LINE有邀約性愛、言詞調情與索取裸照等情色互動，如「那就射肚子了」、「那屁股翹高呢？」等對話；康男知道S女結婚後仍持續對女方有情色言詞互動，還教唆S女刪除情色對話紀錄。康男辯稱不曾與S女見過面，只是透過LINE聯絡。台南地院法官審理後認定這情色互動已逾越一般社交範圍，侵害人夫配偶權、判康男要賠償人夫20萬元。

黃姓人夫指控，他與S女是在2019年交往同居，2021年底女方任職某公司台北總公司部門，他與S女在2022年6月辦婚禮，並於2023年3月登記結婚。與其妻子任職同公司南部廠的康姓男子，於2022年10月間之前在公司內部群組結識其妻S女。

康男認識S女之後，即以LINE對女方傳送邀約性交、索討裸照與言語調情等情色訊息互動。人夫並說，在康男得知S女與他登記結婚後，仍持續對女方有情色言詞互動、還教唆女方刪除對話紀錄，以免不倫訊息曝光；甚至，康男知悉S女將離職後，還傳訊約砲、商討兩人如何見面，要女方離職後繼續與其情色互動。

人夫說，當得知妻子與康男長期情色互動，他深受打擊、完全失去對妻子的信任，且因妻子已懷孕，為確認孩子是不是他的？他還花4萬5千元去做親子鑑定，康男所為嚴重傷害他與妻子的配偶關係及家庭，要向康男求償。

康男辯稱，他只是在公司內部群組與S女傳訊息，兩人根本沒見過面、也沒發生性關係，他沒有收過女方的裸照，只是對方的出遊照。黃男能取得S女與他的對話訊息，證明倆夫妻關係良好，懷疑是遭他們夫妻設局陷害。

一審法官檢視康男與S女嫁人結婚後的情色對話訊息，認定客觀上已破壞黃男的婚姻與家庭；且康男與S女是否曾見過面，並不影響康男的LINE對話已侵害黃男配偶權的事實，黃男為此還做與孩子的親子鑑定，可見受到極大精神痛苦。

而康男自己本可停止傷害黃男的行為，卻仍執意對S女有情色訊息互動，還辯稱疑遭對方夫妻陷害，這辯解無可採信。不論康男與S女是否有性愛行為，依兩人情色互動內容，已達裁判離婚的重大事由與侵權情事，判康男應賠20萬元給黃男，還可上訴。

康姓男子以LINE與人妻S女傳訊提到想跟女方上床、索取露點裸照等情色對話，被S女丈夫當作證據、告上台南地院（圖）。（資料照）

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