最高減免30％租金 台南10市場40歲以下青年加入享優惠

南市公有零售市場攤位青年優惠計畫即日起開始試辦，歡迎青年市民踴躍加入。（南市經發局提供）

2024/09/12 11:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市推動傳統市場轉型，為鼓勵青年市民加入傳統市場注入新活力，南市經發局市場處特別推出傳統市場攤位多元申請使用計畫，即日起開始試辦。凡設籍於南市40歲以下的市民朋友，提供最高30％減免優惠的攤位使用費，鼓勵青年朋友加入市場營業。

南市經發局長林榮川表示，示範計畫挑選10處公有零售市場，包括保安市場、第一小康市場、仁德市場、關廟市場、歸仁市場、鹽水市場、鹽水觀光美食城、麻豆市五市場、下營市場、佳興市場，共計209攤鋪位，青年優惠使用費平均為1311元。本次青年優惠的試辦市場，共同點為攤販區動線規劃、通風及採光甚佳，希望能吸引青年。即日起至民國113年9月20日止，凡有意願申請者，請向台南市市場處索取或逕至台南市市場處網站下載申請書。

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台南傳統市場近年積極進行轉型以因應消費習慣轉變的趨勢，提升軟硬體設備等，並配合經濟部「傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫」整體政策發展，改善市場環境衛生等面向，期能提供市民具特色且環境良好市場消費環境。

市場處長王俊博說，有興趣加入青租計畫的市民朋友，要留意申請資格、應備文件及送件時間，申請文件可以送到上述公有零售市場管理室或逕寄台南市市場處 （南市仁德區正義一街39號4樓） 收發室掛號申請，相關注意事項請參考市場處官網公告內容或可逕電洽市場管理員。

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