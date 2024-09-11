北有千歲宴南有松王宴 台南名攤美食開放認購

「國華松王宴」集結了許多台南知名小吃攤商，以最高等級的25盤菜單組合。（記者蔡文居攝）

2024/09/11 17:57

〔記者蔡文居／台南報導〕「北有千歲宴、南有松王宴」，台南市國華友愛街區商圈發展協會將於9月29日首度舉辦「國華松王宴．名攤來出菜」美食盛會活動，集結國華街25道以上的台南名攤美食，讓大家一次吃飽喝足，即日起開放認購，限量36桌，目前約僅剩11桌名額。

國華友愛街區商圈協會今天在南市府永華市政中心舉辦宣傳記者會，台南市長黃偉哲向全國民眾喊話「北有千歲宴、南有松王宴」，這次松王宴集結了台南名攤美食，絕對是物超所值、滿載而歸，歡迎全國民眾相約親朋好友踴躍認購，到台南大飽口福。

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南市經發局說明，國華友愛商圈這次透過辦理松王宴活動，以百年夫妻樹「護境松王」的自然信仰地景，串聯美食名攤共同行銷，打造商圈品牌。

國華友愛街區發展協會理事長戴泳明說，「國華松王宴」此次以最高等級的25盤菜單組合推出，由南關線名廚仁弘宴席阿弘師團隊負責整體作業，集結了許多知名小吃攤商，如西井村滷味、阿財點心、員林肉圓、阿文米粿、邱家小卷米粉及集品蝦仁飯等，共同推出12盤、18盤、25盤不同組合的小吃饗宴，希望打出北有寧夏「千歲宴」，南有國華「松王宴」的名號，讓消費者不需排隊即可一次品嚐多種名攤美食，展現在地又舒適的飲食體驗。

戴泳明說，松王宴活動1桌10人8000元，1人單獨參加享888元優惠價格，名額有限。除了豐富的美食饗宴，還有精彩表演與摸彩活動，最大獎為價值近6萬元的電動機車，參加者還可獲得價值500元的精美伴手禮包，並提供台南火車站至活動現場的雙向接駁，便利遊客前來參與。詳細資訊請至「國華友愛街區商圈」FB粉絲專頁查詢。

台南市國華友愛街區商圈發展協會今年首度舉辦「國華松王宴．名攤來出菜」美食盛會活動，打出「北有千歲宴、南有松王宴」的名號。（記者蔡文居攝）

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