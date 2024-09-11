台南鯤鯓湖紅樹林祕境水上市集 9/21精彩亮相

台南市南區公所結合鯤鯓在地團體、產業9月21日舉辦全台首創的鯤鯓紅樹林祕境水上市集。（記者王俊忠攝）

2024/09/11 17:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區公所與台南市舢筏漁業護權協進會結合鯤鯓地方產業，計劃在鯤鯓湖紅樹林祕境打造一處有如泰國知名的「台版水上市集」，帶動趨於沒落的鯤鯓小漁村發展與觀光，改善生計。區公所今天宣布，全台首創結合海洋生態與在地產業的水上市集，9月21日在鯤鯓碼頭試辦、精彩亮相。

活動搭配「台南建城400年-城市食力移動展」、「海味市集」及「港邊音樂會」，民眾不用出國就能體驗水上市集購物樂趣，南區區長蕭琇華邀請大家一起來體驗不一樣的水上風情、品嚐在地嚴選的風味美食。區公所記者會上，多位地方議員與里長都到場力挺別開生面的海洋活動。

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蕭琇華說，從2020年起，區公所在海洋委員會及台南市府支持下，持續推動海洋地方創生及在地產業觀光推廣，今年首次試辦「四鯤鯓紅樹林水上市集」，希望讓更多人認識南區海洋特色，與其他市集活動也不同，水上市集包括水域及陸域活動。

民眾可從水域參與，在與攤位船的短暫靠泊過程中體驗在水上人家購物的趣味；也可以從陸域參與由區公所精心挑選的「海味市集」，攤位涵括各種當日現做的海鮮美食、特色小吃及農特產品，區公所也與大恩社區推出手工餅乾、精油皂與古早味紅茶義賣；與金華、明德、松安、國宅、白雪5個社區推出手作DIY體驗活動，歡迎民眾一起來南區賞美景、饗美食、發揮愛心做公益。

區公所與台南市舢筏漁業護權協進會理事長陳廷洲說，南區四鯤鯓有豐富紅樹林資源，也是南部養殖牡蠣的重要漁港，區公所與在地團體規劃運用牡蠣養殖的工作管筏及鯤鯓湖蚵寮空間，打造具在地特色的水上市集，民眾能近距離了解牡蠣養殖文化，還能直接買到最新鮮的水產與農產品。

港邊音樂會除了有喜樹國小直笛隊、省躬國小國樂社與龍崗國小現場帶動唱，也安排經典爵士及民歌演奏，更有知名的Dj Doris壓軸演出。

逢台南建城400年，水上市集也與市府觀旅局「城市食力移動展」合作，屆時有精選美食餐車組成的「藏飽美食市集」及市府精心打造移動式展場宣傳車，以3D科技方式，讓民眾於專車室內空間身歷其境，五感體驗沉浸於台南山海美景中品嚐美食的魅力，活動內容精彩可期。

民眾可持續關注南區公所網站及臉書粉專「南區區公所-黃金南區好行」、「趣鯤鯓 找回海洋之心」；「台南400城市食力」可洽詢官方網站，獲得最新消息。

台南南區鯤鯓湖紅樹林祕境水上市集，利用蚵農的工作管筏與蚵寮打造有如泰國式的水上交易場所。（資料照，記者王俊忠攝）

台南市南區公所結合鯤鯓在地團體、產業宣布，9月21日舉辦全台首創的鯤鯓紅樹林祕境水上市集，地方議員、里長與學校師生都到場力挺。（記者王俊忠攝）

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