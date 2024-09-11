關子嶺溫泉美食節9/21開幕 「和與食」體驗百年溫泉魅力

關子嶺溫泉美食節將於9月21日開幕，「和與食」主題系列活動，盼帶動關子嶺旅遊人潮。（記者王涵平攝）

2024/09/11 11:09

〔記者王涵平／台南報導〕關子嶺溫泉美食節將於9月21日開幕，「和與食」主題系列活動，在地不動明王祭典燈車巡行祈福，打造6大夜間光影藝術作品，品嘗桶仔雞等山產美食，今年特別與Pokémon GO合作，活動期間於16處店家消費，滿額即可兌換遊戲禮物卡。

關子嶺溫泉美食節將於9月21日至10月20日舉行，台南市政府今舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲表示，泡溫泉不僅在冬天，而是一年四季都能享受，邀請大家來體驗世界三大泥漿溫泉之一的關子嶺溫泉。

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觀光旅遊局長林國華指出，幕暨夜祭巡行將於9月21日晚間6點30分展開，以在地神祇「不動明王」打造的大型祭典燈車領頭，帶領民眾一同參與夜巡，一路從寶泉橋公園，沿著溫泉區步行至大成殿廣場。9月21及22日在嶺頂公園舉辦祭典市集，結合在地攤商及西拉雅觀光產業協會攤商，廣邀具國內質感、文青美食超過20個攤商共襄盛舉。

10月19日以「東山咖啡」為題材，結合在地農特產品、咖啡調酒、單品咖啡打造3種特色主題吧檯，讓民眾體驗咖啡多種面貌的變化，享受「東山咖啡」的味蕾魅力。10月20日以關子嶺知名的美食「桶仔雞」為主角，結合浴衣及野餐，並安排創意餐桌體驗，打造桶子雞的創意料理吃法，規劃「野餐達人布置比賽得獎金」活動。

因應關子嶺溫泉美食節開幕巡行活動，9月21日當日傍晚5點至晚間8點於市道175（紅葉隧道口）起至172乙交叉路口（往東山咖啡公路口）將實施交通管制。

關子嶺溫泉美食節將於9月21日開幕，規劃「和與食」主題系列活動。（圖由南市觀旅局提供）

關子嶺溫泉美食節將於9月21日開幕，規劃「和與食」主題系列活動。（圖由南市觀旅局提供）

關子嶺溫泉美食節將於9月21日開幕，規劃「和與食」主題系列活動。（圖由南市觀旅局提供）

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