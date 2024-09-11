台南仁德公所成立民力防災協作中心 全市各區首例

仁德區公所結合民間單位，成立防災協作中心，有需要時，可獲得志願人力的支援。（仁德區公所提供）

2024/09/11 08:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕地震、水患、火警等重大事件發生後，除了物資捐助之外，也需要能夠幫忙受災戶的疏散、運送、安置，以及後續關懷的志工，一起照顧；台南仁德公所結合慈濟、後備軍人、基督教芥菜種會成立協作中心，有狀況時，可緊急提供民力支援，攜手投入救難，為全市各行政區首例。

仁德公所召開成立防災協作平台會議，說明計畫的相關機制，並與社區志工、NGO團體代表等進行意見交流，並達成共識，隨時可以啟動人力的支援。

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在成大防災中心團隊，以及市府各局處的見證下，公所將與「佛教慈濟慈善事業基金會台南分會」、「基督教芥菜種會台南中心」、「仁德區後備軍人輔導中心」等單位攜手，推動協作平台。

仁德區長黃素美表示，必要時，民間團體可提供多達210名人力，幫忙撤離、接駁、安置，甚至參與行政、幕僚等工作，擴大救災能量。

黃素美提到，為解決收容現場管理，以及人員與物資統籌調度運用產生的問題，借重民力的支援相當重要，公所在市府與成大團隊指導下，參考內政部「各直轄市、縣（市）政府災害協作中心運作指引」，建立「仁德區防災協作中心」，做為整合與統籌運用機制。

黃素美說，透過災害防救業務合作夥伴關係的建立，積極落實政府單位與民間團體公私協力精神，讓遭遇狀況的鄉親能即時獲得更好的照顧。

黃素美指出，未來防災協作中心成立後將下設各功能編組，以社會福利及宗教慈善團體服務志工為主要邀請對象，納入常設幹部人員，建立名單清冊等人力資料庫進行管理。

公所平時會就災害情境進行研擬合作辦理相關教育訓練、兵棋推演與實地演練等演訓工作，災時則由協作中心統一指揮調派，做為支援轄區各處開設避難收容處所之人力需求。

災防辦公室參議王雅禾說，當大規模災害發生時，公部門必須立刻處理災民收容與安置的因應措施，尤其是避難收容所開設後，無論災民或是支援救災的人力物資等都會大量湧入，公務人力將不足應付，亟需透過與民間支援協定，完善轄區防災能量。

市長黃偉哲強調，配合中央指引，積極建立民間協作與企業合作機制，這次平台的建立是台南37區首例，在公所團隊的努力下，將與民間志工團體更長期穩固的合作關係，透過促進彼此的密切互動，相關經驗及資訊分享，落實災害防救業務交流，強化公部門在面對大規模、複合性災害時的耐災與抗災能力。

仁德區公所結合民間單位，成立防災協作中心，有需要時，可獲得志願人力的支援。（仁德區公所提供）

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