品格教育有辦法 台南鹽水國小學生和樂齡長輩共融共學

鹽水國小學生體驗騎乘電動迷你摩托車學習行車交通安全。（學校提供）

2024/09/10 23:37

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水國小重視學生的品格教育，今天（10日）帶學生服務阿公阿嬤樂齡學員，老少互動，學習失智症的預防、交通安全觀念，對樂齡學員最需要。

響應2024國際失智症月，鹽水國小與鹽水區衛生所合作高齡友善社區計畫，邀請鹽水區樂齡學習中心38位阿公阿嬤學員在學校進行失智症宣導活動及交通安全等健康促進及安全活動。

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老少互動融洽，由樂齡班長顏金益帶領學員表演「阿公阿媽來弄獅」，展現滿滿活力與熱情，失智友善故事媽媽劉秀香及陳玉蓮，接棒使用失智症圖書繪本用說故事方式，引導長輩、學童了解失智症，並透過「嬤孫」互動玩遊戲，讓學生學習如何與失智長輩相處。

新營監理站則帶來大型客車體驗內輪輪差的講解及大客車現場壓氣球實地操作，讓長輩、學生實地了解不要在大車旁所帶來的危險，更讓學生騎乘電動迷你摩托車進行行車交通安全體驗活動，讓老少學習交通安全觀念。

校長林良駿說，期待藉由今天活動推廣及認識失智症、交通安全等議題，促進世代間學習共融，一起建構友善社區，也教學生學習如何服務長輩、互動相處，養成良好的品格觀念。

鹽水樂齡學員學習了解失智症和預防。（學校提供）

老少共融共學大型客車內輪差的危險。（鹽水國小提供）

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