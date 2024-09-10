台南餐廳違停成常態 住戶控警：輪椅與機車爭道都不管

林姓住戶指控餐廳噪音及違停問題，影響生活品質，警方今年該路段已停開出140張罰單。（警方提供）

2024/09/10 21:07

〔記者王捷／台南報導〕台南一間餐廳沒停車場、店前畫紅線，林姓住戶指控，店家不只噪音問題，顧客常將車輛違停在人行道或紅線上，每次推坐輪椅的父親出門，都要走上快車道，警察根本不管，非常危險，但警方回應，今年已開出百張罰單。

林男聲稱，餐廳抽油煙機噪音困擾，已向1999申訴多次，不過相關檢測都未超標，但餐廳的抽油煙常運作到凌晨1點多，讓他每晚難以入眠，嚴重影響其生活品質。

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除了噪音問題外，餐廳設置在商業住宅區，店家沒有發揮社會責任，設置停車場，店前設置紅線，常常被違規停車佔用，尤其是餐廳的顧客，將車停在人行道或紅線區，導致行人及輪椅難以通行，甚至迫使行人冒險走上快車道，增加交通風險。

林男自稱經常需要推著輪椅帶父親外出，然而人行道不僅不平整，還被違規停車阻擋，使通行更加困難，他建議相關單位核發營業登記時，應考量商業與住宅區的合理距離，並要求店家安裝靜音設備，限制營業時間，並考核業者規劃的停車空間，正視這些問題。

警方則回應，該店家是新開業的店家，但是警方在今年9月，在該路段的紅線已開出140張罰單。

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