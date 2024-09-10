中秋食品稽查 台南葡吉3產品過期裁罰10萬

知名葡吉食品貯放逾期食品3件、2件標示不符合規定，依《食安法》總計裁處10萬元。（台南市政府提供）

2024/09/10 18:59

〔記者王姝琇／台南報導〕中秋節將屆，台南市衛生局執行113年度中秋複合式專案，其中查獲知名葡吉食品貯放逾期食品3件、2件標示不符合規定，依《食安法》總計裁處10萬元。

衛生局說明，執行113年度中秋複合式專案，共計查核30家食品衛生，查核結果為23家合格，另7家已複查合格，除食品衛生查核外，亦抽驗96件應景食品，其中1件抽驗不合格，由所轄衛生局辦理中。

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其中查獲知名葡吉食品貯放逾期食品，包括去年8月到期的雙餡奶黃流芯、今年1月到期的麵包助發酵粉、今年2月到期的青蘋果餡等產品，經查皆未用於販售給顧客的產品，依《食安法》裁處6萬元；另外，雪花餅未展開標示內容物成分，帆船夏威夷豆未標示過敏原資訊，依《食安法》裁處4萬元。總計開罰10萬元。

南市衛生局發言人林碧芬表示，食品業者應落實食品倉儲管理，定期檢查食品有效日期及品質，避免食品品質不符規定，倘查獲食品逾有效日期，依食品安全衛生管理法第44條第1項可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。另食品標示應符合食品安全衛生管理法相關標示規定，違反相關標示規定者可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若標示不實，將處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

衛生局局長李翠鳳提醒市民，選購月餅及伴手禮時，應優先選擇信譽良好商家購買，並注意產品包裝標示資訊。建議選購新鮮當季食材及低溫保存，以確保食材新鮮。烤肉時生熟食應分開存放，避免交互污染，食材充分加熱後再食用，以確保食用安全。

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