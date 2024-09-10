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    女同交友APP約不到「按摩」 還被恐嚇買4萬點數

    28歲林姓女子透過交友軟體約按摩，卻遭詐騙集團恐嚇要求支付4萬保證金，警方及時阻止。（民眾提供）

    28歲林姓女子透過交友軟體約按摩，卻遭詐騙集團恐嚇要求支付4萬保證金，警方及時阻止。（民眾提供）

    2024/09/10 21:37

    〔記者王捷／台南報導〕林姓女子下載女同專用的交友軟體Zoe，沒約到「按摩」反而遇上詐騙，被詐團恐嚇買4萬點數當保證金，幸好超商店員察覺異狀，立刻通報警方，成功阻止她上當。

    28歲林姓女子日前透過Zoe交友APP，認識了自稱酒店按摩師的女子「姵琪」，兩人多次交流後決定在9日晚上相約見面「按摩」，沒想到約定時間到了，「姵琪」並未現身，林女卻接到一名自稱酒店經理「坤哥」的電話。

    林女不曉得這是假援交詐騙常用的騙術，藉著被害人私密會面的衝動，要求買點數付費，如果猶豫就會用血腥的照片恐嚇，林女也被「坤哥」要求支付4萬元保證金，驗證林女不是警察。

    警方指出，民權派出所警員趙國君與李美慧接獲報案後趕抵現場，發現林女神情緊張，經詢問後得知林女是為了找人「按摩」，結果反被詐團恐嚇，還聲稱交易完成後會退還，但如果不付錢就會有生命危險。

    警方安撫林女後，看了手機對話紀錄，確認這是典型的詐騙手法，詐騙集團常透過網路交友軟體取得被害人的信任，再以各種理由如保證金、驗證身份等要求匯款，甚至利用恐嚇手段，讓受害人上當。林女在了解詐騙手法後，感到心中一塊大石落地，當場封鎖對方的LINE帳號，並感謝警方的即時協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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