台南教產工會為教師爭取福利 教育局：持續改善努力不應被忽略

南市教育局強調，對教師敬師禮金、未休假加班費、健檢（圖）等福利照顧許多措施已持續改善，雖不是最好但已有更好，這些努力不應全然被忽略。 （台南市政府提供）

2024/09/10 15:58

〔記者王姝琇／台南報導〕針對台南市教產工會為爭取教師福利的訴求，南市教育局表示，台南市對教師福利照顧採取的方式雖和其他縣市不同，但對老師提供更好照顧服務的心意並無二致，許多措施已持續改善，雖不是最好，但已有更好，這些努力不應全然被忽略。

台南市教育產業工會指陳台南市「敬師禮金」、「未休假加班費」、「教師健檢」等3項福利方面不應有差別待遇。

請繼續往下閱讀...

教育局回應表示，南市自2011年起比部分縣市更早發放教師節敬師禮金，發放對象也不斷擴增，至今年已擴及本市公私立高中以下各級學校及教保服務機構編制內教職員工及代理教師，發放金額待明年度預算通過後也會再提高。

此外，為激勵學校行政同仁士氣，有關兼行政未休假加班費的日數，已自108學年度的3日，調整至113學年度的13日，114學年度將再調高為14日，由於未休假加班費日數之調整，除需考慮財政狀況外，也希望多鼓勵所屬教育人員休假，以維護工作、家庭及身心健康的平衡。

針對40歲以上兼任行政的教師及一般教師之健檢補助方式不同方面。教育局表示，為鼓勵教師兼行政，南市對40歲以上兼行政教師已比照公務人員，每兩年提供每人4500元健檢補助；另對未兼行政之一般教師也依職安法每3年提供1次健檢的規定。

自2022年起每3年提供每人3500元的健檢補助，並由教育局統一招標後巡迴各校執行，檢查項目的整體市價已超過7000元，不僅CP值超高，且主動巡迴各校提供貼心的健檢服務，2022年實際受惠人數高達7380人，參加健檢教師占符合資格者的96％，實際參與比例相當高，南市的用心規劃不應被忽略而是肯定。

教局補充表示，南市為協助國中教師解決長久以來因減班超額與介聘調動問題，自108學年度起除已調高每班編制2.2師、未達9班增1師外，也執行每9班增1師的措施，共237位教師員額，每年增加的經費高達2.2億。

此外，包括為確保教師身心健康，也提供所有教師流感疫苗施打、教師臨場健康服務、教師諮商輔導支持等具體作為。這些努力或許還有努力空間，但也不應該被忽略。教師福利需要被照顧，學生學習環境也要持續提升，感謝所有老師的辛勞與付出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法