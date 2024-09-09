防火宣導、推銷觀光有創意 南市AI消防正妹助陣

AI消防正妹「Cindy Safe」宣傳防火和逃生，宣傳創意讓人耳目一新。（南市消防局第三大隊提供）

2024/09/09 21:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南市消防局第三救災救護大隊為推動大北門區防火宣導，由西港分隊運用AI科技，今天（9日）推出AI消防正妹「Cindy Safe」宣傳短片，以「City Safe」的城市安全概念進行防火宣導教育，還宣傳大北門6個行政區觀光景點，讓民眾耳目一新。

AI消防正妹「Cindy Safe」在宣傳短片中，先推銷大北門區如北門南鯤鯓代天府、水晶教堂、將軍漁港、七股鹽山等觀光景點，引起觀眾興趣，再分析大北門火警原因教導防火、逃生。

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Cindy Safe有著正妹的美貌，再以貼心柔和的口吻宣傳防火知識，教導民眾要注意老舊電器使用和炊煮防火，對逃生下指導棋提供民眾在家中多設第二逃生路線、與家人固定演練逃生的對策。

第三大隊大隊長陳坤宗說，Cindy Safe以女性消防員貼心知性的形象，透過生動影片的向市民進行居家防火宣導和剖析防災逃生，可謂宣傳創意。

台南市消防局局長李明峯表示，防火宣導工作求新、求變，運用最新的AI科技輔助製作宣傳短片，讓不同世代的市民都能接受最新的防火知識，強化居家的防災韌性，值得肯定與鼓勵。

AI消防正妹「Cindy Safe」宣傳防火和逃生，宣傳創意讓人耳目一新。（南市消防局第三大隊提供）

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