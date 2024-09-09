當芒果遇到關廟麵！芒果故鄉推芒金麵 產業加工新出路

台南玉井區公所將芒果與關廟麵結合，開發出「芒金」麵。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/09 21:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕當芒果遇到關廟麵！台南玉井有「芒果故鄉」的美譽，區公所取材在地最知名的愛文，結合關廟麵進行創新開發，推出了「芒金」麵，希望能像茶金一樣帶來經濟效益。

玉井芒金麵以伴手禮形式進行包裝設計，每袋900公克，公所與歸仁區主攻外銷的長安製麵廠合作，取材優質的愛文果泥，研發了近3個月，正式推出。

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玉井區長顏振羽表示，芒金麵採用關廟麵的製程，結合山城藝術季的開辦，目前限量生產，初步做為宣導贈品，藉由匯聚人氣的活動來推廣地方特色，行銷效果加倍。

顏振羽說，主要是看到坊間各種口味的關廟麵，包含蓮子、山蘇、紅藜、番茄、鳳梨，甚至連釋迦都有，相當多樣，才會想讓玉井芒果也嘗試一下，希望為地方產業加工開創新的經濟價值。

顏振羽提到，一番嘗試，芒果與關廟麵的結合相當成功，為了更顯色，決定再添加具有營養價值的薑黃，看起來較討喜，煮食後，口感滑順、Q彈，風味獨特。

長安製麵廠負責人陳興隆則指出，任何素材要進入生產線的製造，都要能研磨成粉，而含水分高的蔬果，製作上較費成本，新口味的開發，過程並不容易。

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