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滿滿滿！曾文水庫9月滿水位調高1米 蓄水率連35天100％

曾文水庫滿水位已持續35天。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫滿水位已持續35天。（記者吳俊鋒攝）

2024/09/04 06:55

首次上稿 09-03 22:43
更新時間 09-04 06:55

〔記者吳俊鋒／台南報導〕進入9月，根據曾文水庫的運用要點，滿水位調高到229公尺，有效容量也增加到4.86億立方米，雖然上游持續午後雷陣雨，水利署南區水資源分署配合調節性放水，積極控管下，至3日為止，已連35天蓄水率100％，水情相當穩定。

依照經濟部的曾文水庫運用要點，5到8月的滿水位標高為228公尺，9月則提升到229公尺，多了1公尺，有效容量也增加1835萬立方米。

至於10月到隔年4月，滿水位標高則再提升到230公尺，有效容量也突破5億立方米；但8、9月時，得視降雨預報超高蓄水到230公尺。

凱米颱風來襲後，曾文水庫就被灌飽，7月底已來到滿水位，南水分署提前啟動調節放水，兼顧下游河防安全，也穩住了100％的蓄水率。

8月份，上游有降雨，而灌溉、工業、民生等用水也穩定供應，曾文水庫仍持續滿水位迄今，顯見南水分署調控放水量之精準。

南水分署觀測，截至今晨6點，曾文水庫的水位標高逾229.93公尺，烏山頭水庫的蓄水率也超過9成，兩者合計有效蓄水量達5.74億立方米。

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