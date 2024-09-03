台南孔廟驚見「籃球大」虎頭蜂窩 未管制遭批拿生命開玩笑

台南孔廟大成殿屋脊上的九重寶塔兩側有雙龍，其中1隻下巴看上去腫大如籃球般相當詭異。（民眾提供）

2024/09/03 20:39

〔記者王姝琇／台南報導〕台南孔廟大成殿屋脊上的九重寶塔兩側有雙龍，其中1隻下巴看上去腫大如籃球般相當詭異，民眾爆料後經查竟是虎頭蜂窩。蔡姓捕蜂人依經驗判斷指出，這般大小的蜂巢至少已有3個月。

近日配合「台南400」台南孔廟及周遭舉辦不少系列活動，就連吸引大批人潮的台灣文博會也甫落幕，民眾得知這段活動期間都與虎頭蜂窩「共存」，覺得不可思議，認為未告知有虎頭蜂窩的存在，又沒有做任何管制措施，在活動盛大舉辦期間，「根本是拿民眾的生命開玩笑！」

台南孔廟基金會執行長石牧民回應表示，初次發現是8月底，馬上就聯繫相關單位研擬處理方法，同時詢問專家得到的答案是，「虎頭蜂的飛行路線不會下到有遊客的地方。」故並未進行管制。但此一說法仍無法說服多數民眾。

礙於台南孔廟為國家一級古蹟，建築不能攀爬且屋瓦不能踩踏，而直接摘採蜂窩又恐傷到龍飾，所以決定以特殊藥劑注入蜂巢，讓虎頭蜂在蜂巢內死亡後，經自然日曬雨淋蜂巢即會逐漸剝落。捕蜂人坦言：「作業難度頗高。」

捕蜂人特別提醒，正值虎頭蜂繁殖期，很兇且數量更多；提醒民眾看到蜂務必靜止不動，更不要揮、拍，萬一虎頭蜂將費洛蒙噴在身上就跑不掉了，若仍不幸被蜂叮務必盡速冰敷、急送醫。

台南孔廟大成殿屋脊上龍飾被虎頭蜂築巢，蜂巢如籃球般大相當驚人。（民眾提供）

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