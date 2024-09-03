為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

1-8月借閱率超越去年 南市新總圖推小跑車體驗

南市圖永康新總館將閱讀與兒童遊具結合，針對3-8歲兒童，推出9月1日至15日累積借閱滿50冊即可報名駕乘小跑車活動。（記者劉婉君攝）

南市圖永康新總館將閱讀與兒童遊具結合，針對3-8歲兒童，推出9月1日至15日累積借閱滿50冊即可報名駕乘小跑車活動。（記者劉婉君攝）

2024/09/03 20:52

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市各圖書館今年1-8月的借閱冊數為775萬1716冊，較去年成長6.96%，為了讓閱讀習慣養成向下扎根，南市圖永康新總館首度試辦結合閱讀與兒童遊具的體驗活動，9月1日起至15日止，只要持3-8歲小朋友的圖書證，累積借滿50冊書，就可以報名參加小小跑車的駕乘體驗。

依據南市圖去年的統計，0-11歲兒童讀者在南市全年度借閱冊數的比例，約占將近1/4。永康新總館擁有半戶外兒童遊戲區空間，且5月獲得民間企業捐贈一批兒童遊具，「閱讀閱HIGH！小小跑車安全駕駛高手」活動即運用獲贈的2輛遙控小跑車，針對3至8歲的小朋友，只要達到指定條件，就可於9月18日中午12時起至22日中午12時止報名，分為3-6歲及6-8歲2組，各取5名，可在28日上午駕乘小小跑車，每人限時15分鐘。

南市圖館長楊馥菱表示，活動期間不論借閱書籍、期刊或視聽資料，都可以累積借閱冊數，但續借及電子書則不包含在內。而兒童體驗駕乘的過程中，家長則須全程陪同，並學習操作遙控器。

新總圖配合暑假出遊潮，於7月9日至9月29日舉辦的「旅讀集章：借書集點遊世界」，透過借書集點換好禮的方式，鼓勵民眾閱讀，也獲得熱烈的迴響，只要當日借閱10本書就可獲得1點，再以點數兌換禮物，雖然活動還有20多天才結束，大獎已被兌換一空，目前還有護手霜、帆布袋及文件袋可供兌換。

南市圖永康新總館將閱讀與兒童遊具結合，針對3-8歲兒童，推出9月1日至15日累積借閱滿50冊即可報名駕乘小跑車活動。（記者劉婉君攝）

南市圖永康新總館將閱讀與兒童遊具結合，針對3-8歲兒童，推出9月1日至15日累積借閱滿50冊即可報名駕乘小跑車活動。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
暑假暑假出遊旺季 南市圖推借書集點
2024/07/09 15:39

暑假暑假出遊旺季 南市圖推借書集點
南市圖「讀冊聲」主題展 用五感閱讀台南
2024/08/19 20:59

南市圖「讀冊聲」主題展 用五感閱讀台南
南市圖吉祥物KUSO名畫 化身「蛙娜麗莎」迎雙展
2024/07/08 14:48

南市圖吉祥物KUSO名畫 化身「蛙娜麗莎」迎雙展
（影音）台南稻草人舞團攜手南市圖 文學閱讀跨界舞蹈及聲音藝術演出
2024/07/23 18:07

（影音）台南稻草人舞團攜手南市圖 文學閱讀跨界舞蹈及聲音藝術演出
傳統習俗結合書香 南市圖永康新總館寶寶萌抓週
2024/07/14 15:53

傳統習俗結合書香 南市圖永康新總館寶寶萌抓週
impression

AI熱北士科崛起 最夯門牌在哪呢？
臺南市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播