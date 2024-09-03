1-8月借閱率超越去年 南市新總圖推小跑車體驗

南市圖永康新總館將閱讀與兒童遊具結合，針對3-8歲兒童，推出9月1日至15日累積借閱滿50冊即可報名駕乘小跑車活動。（記者劉婉君攝）

2024/09/03 20:52

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市各圖書館今年1-8月的借閱冊數為775萬1716冊，較去年成長6.96%，為了讓閱讀習慣養成向下扎根，南市圖永康新總館首度試辦結合閱讀與兒童遊具的體驗活動，9月1日起至15日止，只要持3-8歲小朋友的圖書證，累積借滿50冊書，就可以報名參加小小跑車的駕乘體驗。

依據南市圖去年的統計，0-11歲兒童讀者在南市全年度借閱冊數的比例，約占將近1/4。永康新總館擁有半戶外兒童遊戲區空間，且5月獲得民間企業捐贈一批兒童遊具，「閱讀閱HIGH！小小跑車安全駕駛高手」活動即運用獲贈的2輛遙控小跑車，針對3至8歲的小朋友，只要達到指定條件，就可於9月18日中午12時起至22日中午12時止報名，分為3-6歲及6-8歲2組，各取5名，可在28日上午駕乘小小跑車，每人限時15分鐘。

南市圖館長楊馥菱表示，活動期間不論借閱書籍、期刊或視聽資料，都可以累積借閱冊數，但續借及電子書則不包含在內。而兒童體驗駕乘的過程中，家長則須全程陪同，並學習操作遙控器。

新總圖配合暑假出遊潮，於7月9日至9月29日舉辦的「旅讀集章：借書集點遊世界」，透過借書集點換好禮的方式，鼓勵民眾閱讀，也獲得熱烈的迴響，只要當日借閱10本書就可獲得1點，再以點數兌換禮物，雖然活動還有20多天才結束，大獎已被兌換一空，目前還有護手霜、帆布袋及文件袋可供兌換。

南市圖永康新總館將閱讀與兒童遊具結合，針對3-8歲兒童，推出9月1日至15日累積借閱滿50冊即可報名駕乘小跑車活動。（記者劉婉君攝）

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