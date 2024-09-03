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台南「知足藏樂」免廢市集 9月起強勢回歸

台南市「知足藏樂．二手免廢市集」即將回歸，鼓勵民眾參與透過二手物品的交換，推廣循環再利用，減少資源浪費。（南市環保局提供）

台南市「知足藏樂．二手免廢市集」即將回歸，鼓勵民眾參與透過二手物品的交換，推廣循環再利用，減少資源浪費。（南市環保局提供）

2024/09/03 15:42

〔記者王姝琇／台南報導〕備受喜愛的「知足藏樂．二手免廢市集」即將回歸！環保局宣布，市集將在9月至明年3月每個月第4個週六上午9點於藏金閣1館舉行，活動結合「永續目標」主題遊戲，讓市民在輕鬆氛圍認識淨零永續理念。每月1日開放線上報名當月場次，歡迎大家來當攤主。

環保局長許仁澤表示，「知足藏樂」免廢市集透過二手物品的交換，推廣循環再利用，減少資源浪費。此外現場還有環境教育闖關遊戲，完成所有關卡的民眾將獲得專屬的SDGs主題雷射木雕小卡。這些小卡可於明年4月回藏金閣1館參加成果展活動，並換取小禮物。

市集常客尤小姐表示，透過二手市集拿孩子們不再需要的衣物和玩具交換，讓物品再次利用，也為孩子的週末時光增添意義和樂趣。首次參加市集活動陳小姐說，之前參加過藏金閣拍賣日二手市集闖關遊戲，體驗到環境教育的樂趣，因此這次決定報名當攤主。

許仁澤也提及，即使當日未攜帶二手用品也不必擔心，只要參加現場的SDGs主題宣導闖關遊戲，就能獲得活動金幣，並用這些金幣與攤主交換需要的物品，歡迎大家來參加無金錢交易的二手市集活動，響應循環再利用。

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