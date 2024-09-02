勞動部台南設銀髮人才中心 目標年助12000壯世代就業

勞動部雲嘉南區銀髮人才中心二日啟用、規劃有輔具展示區，讓壯世代民眾體驗。（記者王俊忠攝）

2024/09/02 18:34

〔記者王俊忠／台南報導〕國發會推估到2025年台灣65歲以上老年人將達20%，邁入超高齡社會，現今各產業面臨缺工，勞動部為滿足壯世代民眾就業與企業用人需求，在台南市東區成立「雲嘉南區銀髮人才資源中心」，2日揭幕啟用，可提供55歲以上民眾職涯諮詢、就業媒合、友善職場等服務方案，預計今年協助雲嘉南轄區1萬2千位壯世代就業、創造職場新價值。

立委林俊憲與王育敏都到場祝福銀髮人才中心的誕生，期許有助提升中、高齡民眾的就業率。

出席的勞動部長何佩珊表示，從2019年「中高齡者及高齡者就業促進法」實施後，勞動部勞動力發展署轄下的北、高、中與桃園等地分署相繼成立銀髮人才中心；在台南的雲嘉南銀髮人才中心，是全國銀髮中心最後1塊拼圖，台南又是全國中高齡就業率第1名，相信南部銀髮中心設立後，能大力推升中高齡就業率。

何佩珊說，從中高齡就促法施行後，我國中高齡就業人口從施行第1年就增加10萬人，累計到今年已增加到30萬人，希望雲嘉南這處銀髮人才中心加入後，1年能增加10萬名中高齡者就業，在3年後我國中高齡勞動參與率能達到70％，與世界先進國家並駕齊驅。

雲嘉南區銀髮人才中心可為此區域的壯世代朋友打造專屬的就業、職訓、創業或青銀合作的資源平台；此中心設有職涯諮詢與民眾交流區，搭配科技互動設備，協助壯世代探索個人優勢，做好就業準備，減少入職後摸索磨合期；並有輔具體驗區，讓壯世代工作者可事先熟悉各項輔具操作，協助企業引進輔具、改善流程，建立更友善的職場環境，預計今年開發銀髮友善職缺與建立銀髮人才資料庫各2千筆，提高中高齡者的勞參率。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南區銀髮人才中心位於南市東區長榮路1段181號4樓，每週一至週五上午8時至12時；下午1時至5時為服務時間，洽詢電話：（06）2751717，歡迎中高齡民眾與企業廠商多加利用，或至雲嘉南分署官網、銀髮人才中心臉書粉專查詢，以獲取最新銀髮族就業資訊。

勞動部長何佩珊（左六）與立委林俊憲（左五）、王育敏（左七）及南市副市長葉澤山（左二）等人一起祝賀雲嘉南區銀髮人才中心的成立啟用。（記者王俊忠攝）

勞動部雲嘉南區銀髮人才資源中心二日開幕啟用。（記者王俊忠攝）

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