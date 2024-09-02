串聯逾40組地方創生據點 台南推出「南得來樂青旅行」

左鎮老街的特色小店，不僅有助延攬青年返鄉在地創生，也讓傳統氛圍以嶄新樣貌持續傳承。（南市經發局提供）

2024/09/02 16:52

〔記者王姝琇／台南報導〕今年適逢臺南400，經發局力邀超過40組地方創生團隊串聯逾40個地方創生據點，共同規劃出「南得來樂青旅行」活動，邀民眾走遍台南地方創生據點，體驗在地多元的產業風貌及感受地方蓬勃的生命力。

市長黃偉哲說，地方創生以產業復甦、創新為題，此次配合臺南400系列活動，自10月10日至11月10日推出「南得來樂青旅行」打卡集章活動，不僅串聯逾40個據點推廣台南地方創生，並特別設計結合臺南400元素的摺疊收納袋，同時達到文化傳承與環境永續兩者的效益。

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為促進民眾對地方創生據點的認識，經發局力邀部落客「跟著蔡蔡去旅行」橫跨10個行政區，走訪台南市10個地方創生據點，並拍攝成宣傳片；知名部落客「阿春仔in台南」則走訪楠西區昇峰農場和果農之家、玉井區淺山故事館，以及左鎮區公舘社區發展協會及左鎮老街，行程中體驗食農手作、享用在地水果料理、親身感受西拉雅文化饗宴，並聆聽返鄉青年如何活化左鎮老街。

經發局林榮川表示，經發局主辦臺南400系列活動「未南時空—Future Time Gate」展覽，打造台南經濟發展歷程，及未來科技研發製造的最佳展示場域，展覽將於10月26日在樹谷科學生活館盛大開展，同時串聯「南得來樂青旅行」活動，結合打卡集章送好禮。

凡於活動期間內，透過台南市地方創生辦公室LINE@帳號，以數位集章，至4個地方創生據點打卡集章，第5個章至樹谷生活館完成最後1枚集章，即可至樹谷生活館服務臺兌換臺南四百摺疊環保袋，數量有限，兌完為止。

本次逾40組地方創生團隊參加，將於活動前公布地創據點，後續可以循著據點地圖來場「南得來樂青旅行」，詳細資訊請洽台南市地方創生辦公室官方LINE帳號（@764qjkon），或臉書搜尋「台南市地方創生專案計畫」。

經發局力邀部落客「跟著蔡蔡去旅行」走訪台南市10個地方創生據點，並拍攝成宣傳片。（南市經發局提供）

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