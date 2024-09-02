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    台南玉井農產加工及冷鏈物流中心 一期超過80％、二期公告招標

    台南玉井農產加工及冷鏈物流中心的進度已達80%。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井農產加工及冷鏈物流中心的進度已達80%。（記者吳俊鋒攝）

    2024/09/02 14:15

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕國內首座由地方政府規劃興建的台南玉井農產加工及冷鏈物流中心，投入近6.4億元全力打造，已經完成OT民間營運商的簽約，目前一期的進度超過80%，二期也上網公告招標，積極推動。

    物流中心將提供理集貨、選別、分級、預冷、包裝、加工、倉儲、運銷，以及低溫檢疫等服務，青果處理量將逐年提升至8500公噸。

    物流中心基地面積5.7公頃左右，主體建築為兩層樓，外觀大致完成，引起矚目，推估契約期間可為台南市府增加權利金、地租與稅收等約3億元，並帶動週邊產業鏈。

    根據規劃，一期完成並取得使用執照後，配合營運商在冷凍空調上的需求，會迅速展開二期工程。

    現場設置11個大型貨櫃的果品低溫檢疫庫，規模為全台之最，有助提高蜜棗、文旦、白柚等等日本外銷量。

    營運商也將發展青果冷鏈保存技術與創新，配合政策執行果品收購加工，協助調節產銷、穩定價格。

    市長黃偉哲提到，冷鏈物流中心啟用後，有助於延長果品保存與銷售期，猶如「打通任督二脈」，讓台灣農產在海外市場更有競爭力。

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