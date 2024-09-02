果然名不虛傳 鳥友直擊蛇鵰獵捕雨傘節

鳥友謝其良目睹大冠鷲獵捕一條雨傘節。（圖由謝其良提供）

2024/09/02 06:38

首次上稿 09-01 23:54

更新時間 09-02 06:38

〔記者蔡文居／台南報導〕大冠鷲又名「蛇鵰」，果然名不虛傳，台南市鳥友謝其良繼今年2月，在台南新化林場拍到大冠鷲捕食大頭蛇之後，今天在新化林場再次目睹一隻大冠鷲獵捕一條雨傘節後，飛到樹上大快朵頤，前後10分鐘吃完這條約長約60~70公分的雨傘節。

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鳥友謝其良長期在台新化林場觀察大冠鷲，迄今已有4年多。他表示，雖然大冠鷲別名蛇鵰，但今年2月是他第一次看到大冠鷲捕捉到蛇，這次則是第2次，而且是一條雨傘節毒蛇。

大冠鷲為台灣特有亞種，在台灣山區、丘陵地相當常見，屬於大型猛禽，常於空中盤旋，並發出悅耳悠揚的鳴聲，在台南山區及新化林場一帶經常可見。

謝其良說，今天上午在新化林場近距離觀察到大冠鷲捕食雨傘節，距離僅僅5公尺，整個過程十分精彩。大冠鷲從樹上俯衝地面獵捕獵物，飛上來時，他一看竟然是一隻雨傘節，雖然雨傘節現在已非保育類，不過平時也是不容易看到，大冠鷲把雨傘節抓到樹上後輕鬆地慢慢品嘗了10分鐘才吃完。

大冠鷲獵捕一條雨傘節，飛到樹上大快朵頤。（圖由謝其良提供）

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