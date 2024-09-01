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    首頁　>　臺南市

    推動高爾夫運動觀光 台南邀韓好手徐秀娟推薦台南新玩法

    台南市邀請韓國職業高爾夫球手徐秀娟（左）來台體驗台南5大球場及高球觀光遊程魅力，市長黃偉哲（右）前往探班，希望藉由她的分享，吸引韓國等海外球友至台南打球旅遊。（圖由台南市政府提供）

    台南市邀請韓國職業高爾夫球手徐秀娟（左）來台體驗台南5大球場及高球觀光遊程魅力，市長黃偉哲（右）前往探班，希望藉由她的分享，吸引韓國等海外球友至台南打球旅遊。（圖由台南市政府提供）

    2024/09/01 16:00

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市推動「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，邀請韓國職業球手徐秀娟來台體驗台南5大球場及高球觀光遊程魅力，期待透過徐秀娟的社群分享，吸引韓國等海外球友至台南打球旅遊，將台南運動觀光城市的品牌形象，打入國際市場。

    台南擁有5座高爾夫球場，徐秀娟分享體驗後的心得，認為台南每個球場各有不同的特色和挑戰，非常吸引人，返國後一定會大力向親朋好友及粉絲觀眾推薦台南。

    台南市長黃偉哲今（1）日前往探班，他表示，台南的高爾夫球場各具優勢，周邊也有多元景點，適合發展高爾夫運動旅遊活動，很高興徐秀娟將第1次的台灣高爾夫觀光體驗獻給台南。

    觀光旅遊局長林國華指出，徐秀娟在高爾夫球方面具有專業知識和經驗，她的社群除了以短影音教導高爾夫球運動，同時分享旅遊、美食、景點，專業及獨特性讓社群粉絲黏著度高，也是社交媒體亮點。

    林國華表示，此次安排徐秀娟體驗南市5大高爾夫球場，包括南一、台南、南寶、嘉南與斑芝花球場，以及到虎頭埤風景區欣賞虎月吊橋、全齡式地景遊憩場及踩船遊湖，適合放鬆休息的關子嶺溫泉泡湯，並遊逛知名景點善化牛墟、赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、安平老街及體驗安平遊港，也品嚐度小月、筑馨居、竹香園、南泉冰菓室等台南美食及芒果冰。

    林國華說，台南擁有具國際賽事規格的球場，也具有國際接待水準，價格和其他國家相較，更為實惠，冬季晴暖，且距離高雄小港機場不到1小時車程。希望經過徐秀娟的分享，吸引韓國旅客來台南打球。

    對台南高爾夫球行程有興趣的民眾，也可至台南旅遊網搜尋活動專區參考建議遊程。

    台南市邀請韓國職業高爾夫球手徐秀娟（左）來台體驗台南5大球場及高球觀光遊程魅力，市長黃偉哲（右）前往探班，希望藉由她的分享，吸引韓國等海外球友至台南打球旅遊。（圖由台南市政府提供）

    台南市邀請韓國職業高爾夫球手徐秀娟（左）來台體驗台南5大球場及高球觀光遊程魅力，市長黃偉哲（右）前往探班，希望藉由她的分享，吸引韓國等海外球友至台南打球旅遊。（圖由台南市政府提供）

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