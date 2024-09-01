當心荷包失血！台南10路口新科技執法上路 今起取締開罰

位於台南市北區中華北路、和緯路口的新科技執法設備，今起開始取締違規開罰。（圖：南市警五分局提供）

2024/09/01 15:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局交通大隊於2023年在台南市區為主的10個易交通違規肇事路口，建置10套新科技執法設備，已於今年7月1日建置完成、上線啟用。交警大隊表示，為讓用路人熟悉習慣科技執法環境，從7月1日起宣導2個月，今9月1日起已正式執法開罰。

南市交警大隊為防制交通事故、減少交通違規對於行車順暢的影響，市警局評估台南轄區「易肇事路段（口）」相關數據、違規態樣及道路順暢程度，於2023年在台南北區、東區、安平區、永康區、仁德區與新市區等10處路口規劃建置科技執法設備，已建置完成、於2024年7月1日上線啟用。

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10處科技執法設備路口地點如下：1、北區西門路與公園南路口、2、北區西門路與和緯路口、3、北區公園路與北安路口、4、北區中華北路與和緯路口、5、安平區永華路二段與建平路口、6、東區林森路與崇善路口、7、東區東門路與崇學路口、8、新市區台19甲線與西拉雅大道路口、9、仁德區中山路與中正路口、10、永康區崑大路與大灣路口。

交警大隊表示，這一波科技執法設備執法重點以取締「車輛行經路口不停讓行人、不依車道行駛」等項目為主，部分細節均在警察局官網公告、提供所有用路駕駛人參考；另為避免部分民眾未熟稔路口執法設備，讓駕駛人習慣建置後的交通環境，這10處科技執法路口經過為期2個月宣導期，已在9月1日起正式取締開罰。

警方強調，建置科技執法設備不是以處罰民眾為目的，為的是導正及嚇阻部分違規駕駛人的不良習慣，以達到防制交通事故及維護道路（口）順暢等作用，民眾人車行駛道路時遵守相關交通規則，一來不會違規被罰、也能打造友善安全的用路環境。

位於台南市北區西門路與公園南路口的新科技執法設備，今起開始取締違規開罰。（圖：南市警五分局提供）

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