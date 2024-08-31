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    府城漢堡節登場 「巨厚」漢堡展現台南厚禮數

    第6屆「府城漢堡啤酒節」熱鬧登場，參與活動店家使出渾身解數推出口感層次飽滿的巨大漢堡。（台南市政府提供）

    第6屆「府城漢堡啤酒節」熱鬧登場，參與活動店家使出渾身解數推出口感層次飽滿的巨大漢堡。（台南市政府提供）

    2024/08/31 19:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕第6屆「府城漢堡啤酒節」今、明2天在小西門國泰置地廣場熱鬧登場，集結46家店，以「厚」為概念主軸，用漢堡厚度詮釋台南「厚禮數」的人情傳統，還有精采表演輪番演出，邀請堡迷們欣賞節目，同時品嘗味美醇厚、口感層次飽滿的巨大漢堡。

    今年府城漢堡啤酒節適逢「臺南400」，特別以「厚」為主軸概念詮釋台南的「厚禮數」，層層疊起麵包、蔬菜、肉排與醬料，不僅堆出具有層次與深度的美味，巨大漢堡更具視覺衝擊力的。除了能品嘗美味漢堡，現場還有親子互動體驗坊、樂團表演以及熱歌勁舞比賽，統一獅吉祥物萊恩與盈盈也現身同樂。

    副市長葉澤山指出，歷屆漢堡節活動好評不斷，今年集結46家漢堡職人、小吃等攤位及行動餐車，號召愛漢堡的朋友們一起來品嘗意想不到的漢堡美味。

    觀旅局長林國華說，為推廣響應環保政策，現場提供免費租借餐具，而警察局攜手消防局合作，讓小朋友們穿上迷你版制服，參與事故模擬情境，親身體驗人民保母的工作，寓教於樂增進對社會安全的認識和興趣，讓大人小孩在美味漢堡與娛樂中雙重體驗，共度美好歡樂的週末時光。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    第6屆「府城漢堡啤酒節」熱鬧登場，以漢堡厚度詮釋台南「厚禮數」的人情傳統。（台南市政府提供）

    第6屆「府城漢堡啤酒節」熱鬧登場，以漢堡厚度詮釋台南「厚禮數」的人情傳統。（台南市政府提供）

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