為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    破天荒！台南歸仁警方單日逮到6車手 搜出27張金融卡

    歸仁警方抓到車手3人組，偵訊後移送法辦。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁警方抓到車手3人組，偵訊後移送法辦。（記者吳俊鋒攝）

    2024/08/31 16:45

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警分局全力打詐，單日一舉逮獲6名取款的「車手」，並搜出27張他人的金融卡，還有已提領的贓款超過80萬元，偵訊後，陸續移送法辦。

    從昨午到今晨，歸仁分局24小時內陸續逮獲6車手，也打破了近年來的單日記錄，警方依詐欺、洗錢防治法等移送地檢署偵辦。

    歸仁警方逮獲的6車手，5男、1女，分別屬於3件詐騙案，其中2人還是越南籍移工，但非逃逸外勞。

    偵查隊鎖定取款熱點，埋伏監控「單兵作戰」的車手，逮獲準備向下線收款的黃姓男子

    ，他坦承不諱。

    仁德分駐所員警深夜巡邏，看到1部行進中的轎車未開大燈，依違反道交條例展開取締，攔檢時發現駕駛與乘客都是越南移工，但神色慌張，因此進一步盤查、了解。

    警方驚見車內竟有16張他人的金融卡，以及ATM的交易明細，當場查獲這對外籍車手搭檔，並起出已提領的現款10.9萬元。

    德南派出所在超商內先抓到持別人金融卡提款的廖姓車手，但謊稱是買賣汽車的錢，自己搭小黃前往，警方調閱監視器卻發現他是被載來的，立刻通報攔截。

    歸仁派出所在警分局對面的加油站旁，截獲這部可疑轎車，當場逮到阮男與吳女，並搜出11張提款卡，贓款逾61萬元，廖嫌卻堅稱不認識2人。

    不過，警方再仔細搜查，在車內找到有廖嫌名字的資料，再加上共犯的指認，一舉偵破車手3人組的詐騙案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方當場逮獲提款的車手。（民眾提供）

    警方當場逮獲提款的車手。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播