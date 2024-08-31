破天荒！台南歸仁警方單日逮到6車手 搜出27張金融卡

歸仁警方抓到車手3人組，偵訊後移送法辦。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/31 16:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁警分局全力打詐，單日一舉逮獲6名取款的「車手」，並搜出27張他人的金融卡，還有已提領的贓款超過80萬元，偵訊後，陸續移送法辦。

從昨午到今晨，歸仁分局24小時內陸續逮獲6車手，也打破了近年來的單日記錄，警方依詐欺、洗錢防治法等移送地檢署偵辦。

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歸仁警方逮獲的6車手，5男、1女，分別屬於3件詐騙案，其中2人還是越南籍移工，但非逃逸外勞。

偵查隊鎖定取款熱點，埋伏監控「單兵作戰」的車手，逮獲準備向下線收款的黃姓男子

，他坦承不諱。

仁德分駐所員警深夜巡邏，看到1部行進中的轎車未開大燈，依違反道交條例展開取締，攔檢時發現駕駛與乘客都是越南移工，但神色慌張，因此進一步盤查、了解。

警方驚見車內竟有16張他人的金融卡，以及ATM的交易明細，當場查獲這對外籍車手搭檔，並起出已提領的現款10.9萬元。

德南派出所在超商內先抓到持別人金融卡提款的廖姓車手，但謊稱是買賣汽車的錢，自己搭小黃前往，警方調閱監視器卻發現他是被載來的，立刻通報攔截。

歸仁派出所在警分局對面的加油站旁，截獲這部可疑轎車，當場逮到阮男與吳女，並搜出11張提款卡，贓款逾61萬元，廖嫌卻堅稱不認識2人。

不過，警方再仔細搜查，在車內找到有廖嫌名字的資料，再加上共犯的指認，一舉偵破車手3人組的詐騙案。

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警方當場逮獲提款的車手。（民眾提供）

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