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    全國最美果菜市場「保鮮」再升級 冷藏庫將完工

    新化果菜市場增建冷藏庫，預計9月完工。（記者吳俊鋒攝）

    新化果菜市場增建冷藏庫，預計9月完工。（記者吳俊鋒攝）

    2024/08/28 18:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕採波浪式草坪屋頂設計的台南新化果菜市場，因造型獨特，被稱為「全國最美」，為了協助攤商的貨品「保鮮」再升級，投入逾1.5億元增建冷藏庫，已接近完工，希望趕在年底前啟用，屆時可減少物流時間，降低運輸成本，更兼具蔬果產銷調節的效益。

    台南農產運銷公司總經理楊弘義表示，有別於老式的鐵皮厝或磚砌屋等結構，冷藏庫為RC建物，內裝是最新的控溫隔板，保鮮效果更佳，去年4月開工，進度順利。

    楊弘義提到，新建的冷藏庫內設計2種規格，分為7至9坪的，共32間，另外還有15坪6間，蔬果調節量每年可達2000公噸以上，協助穩定市場產銷。

    楊弘義指出，冷藏庫預計9月份完工，接著進行驗收，並展開後續的招租程序，以場內現有攤商的使用為優先，就近提供便捷的服務，如有餘裕空間，再對外開放。

    楊弘義說，屆時攤商在市場冷藏庫直接取用或配送果品，省去往返外地補貨的時間，提高工作效率，也可節能減碳。

    楊弘義強調，冷藏庫在市場範圍內，位置便利，能輕鬆進出，縮減工作流程中的等待時間；攤商也可擺設少量樣品，避免整批貨物運輸過程中因失溫而損壞，為蔬果保鮮加分。

    投入逾1.5億元增建的冷藏庫，即將完工。（記者吳俊鋒攝）

    投入逾1.5億元增建的冷藏庫，即將完工。（記者吳俊鋒攝）

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