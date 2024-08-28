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37區巡迴移動展打頭陣 台南開箱專車秀「食力」

南市觀旅局打造的巡迴美食專車，將自9月1日起至12月28日巡迴台南市37個行政區。（記者蔡文居攝）

南市觀旅局打造的巡迴美食專車，將自9月1日起至12月28日巡迴台南市37個行政區。（記者蔡文居攝）

2024/08/28 14:31

〔記者蔡文居／台南報導〕今年適逢「臺南400」，台南市觀旅局以「城市食力」為主題，推出「臺南400城市食力─觀光美食博覽會」，展示大台南地區400年來的美食風華與未來展望，首先由「37區巡迴移動展」打頭陣，今天舉辦啟動記者會，由台南市長黃偉哲來開箱特地打造的重量級巡迴美食專車，邀請大家來一趟台南美食巡禮。

黃偉哲表示，飲食不僅是台灣最令人驕傲的代表文化之一，對台南人來說更有特殊意義及情感連結，而臺南400年來的飲食文化見證、創造了歷史，也融入於日常中，也獲廣大市民、遊客及老饕的肯定。

黃偉哲今天也偕同觀旅局長林國華一起開箱巡迴美食專車，該移動式展場宣傳車，以3D科技的方式，讓民眾於專車室內空間身歷其境，體驗台南山海美景中品嘗美食的魅力。觀旅局並拍攝美食紀錄影片《食難忘‧憶臺南》於巡迴車LED螢幕輪播，專訪台南7位名廚與飲食工作者，回味屬於台南專屬的記憶。

林國華表示，巡迴美食專車將自9月1日起至12月28日的週末，將巡迴台南市37個行政區，並配合各區重點產業活動，結合台南37區農特產，現場更設立《藏飽美食市集》，讓民眾邊吃邊玩邊認識台南。另外，「觀光美食博覽會」也將於10月11日至14日在大台南會展中心登場，呈現台南美食歷史脈絡及各大美食店家。

市長黃偉哲（左）偕同觀旅局長林國華（右）一起開箱巡迴美食專車。（記者蔡文居攝）

市長黃偉哲（左）偕同觀旅局長林國華（右）一起開箱巡迴美食專車。（記者蔡文居攝）

市長黃偉哲（中）以台南虱目魚為主題，與飯店主廚展示老台南的新味道。（記者蔡文居攝）

市長黃偉哲（中）以台南虱目魚為主題，與飯店主廚展示老台南的新味道。（記者蔡文居攝）

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