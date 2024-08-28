曾文水庫凱米颱風後第2波調節放水結束 近1個月來持續滿水位

南水分署全力調控下，曾文水庫近1個來持續滿水位。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/28 14:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受低壓帶、西南風還有對流雲系發展的影響，國內規模最大的曾文水庫，16日啟動強颱「凱米」侵襲後的第2波調節性放水，直到今天中午點告一段落，南水分署積極控管下，近1個月來都穩住了100%的蓄水率，且仍持續中。

南水分署統計，第2波調節性放水，累積放流量約8100萬立方米，而曾文水庫自7月31日迄今，蓄水率持續滿百中。

因7月下旬的凱米帶來劇烈降雨，集水區入流量豐沛，原本蓄水率僅約5成的曾文水庫迅速被「灌飽」，基於河防安全的考量，南水分署當時也預先啟動了調節性放水，有效降低下游致災。

第1波放水本月12日結束，南水分署積極調控，曾文水庫都保持於操作規定的滿水位，防洪兼蓄水，加上烏山頭水庫也在高水位，下半年水情更加穩定。

後來因低壓帶接近的關係，集水區再度出現降雨，上游逕流明顯，曾文水庫16日又展開颱風後的第2波調節性放水，直到今天中午12點結束。

根據南水分署的資料，8月以來，曾文水庫上游累積降雨約340毫米，總進水量約1.5億立方米，相當於近2座烏山頭水庫目前的有效容量。

南水分署觀測，截至今天下午1點，曾文水庫的水位標高229.49公尺，蓄水率仍是100%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量約5.65億立方米。

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