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    睽違10年！「蟋蟀宋江陣」回到台南新化 風采再現

    蟋蟀宋江陣回到故鄉，目前在新化區公所展出。（記者吳俊鋒攝）

    蟋蟀宋江陣回到故鄉，目前在新化區公所展出。（記者吳俊鋒攝）

    2024/08/27 21:30

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「鬥蟋蟀」是台南新化區豐榮里昔日重要的民俗活動，遠近馳名，當地「蟋蟀達人」謝爵安收藏的「蟋蟀宋江陣」作品，在外縣市巡展10年後返回故鄉，經過整理、修護，目前於公所精彩呈現。

    新化區長吳金喜說，該件作品的蟋蟀超過40隻，擬人化的表現，手持鑼、鼓，以及古代兵器，藉由文創形式，將尚武精神與傳統技藝結合在一起，凸顯正港的鄉土民俗。

    吳金喜提到，蟋蟀宋江陣完成於2003年，當時轄內正新國小辦理豐榮里的全國鬥蟋蟀比賽，家長會長楊宏仁特地委請捏麵人大師以紙黏土打造這件精彩作品。

    吳金喜表示，正新國小後來將鬥蟋蟀的傳統民俗文化，以相關生態做為校本課程，並在謝爵安協助推動下成立蟋蟀館，蟋蟀宋江陣成為鎮館之寶。

    除了宋江陣之外，還有6座大型的蟋蟀公仔，陳列在正門兩側，吳金喜將結合地方產業五寶，包含鳳梨、竹筍、番薯、橄欖、胡麻，加上區花扶桑等元素，打造全新的入口意象。

    蟋蟀宋江陣受到矚目，隨著謝爵安巡迴外縣市展出，並長期駐點雲林麥寮的綠能休閒農場，睽違10年，再度回到新化。

    謝爵安將蟋蟀宋江陣重新整理後，目前暫借區公所展出，擺設於1樓大廳，由於造型特殊，吸引民眾駐足欣賞，回想兒時童趣。

    蟋蟀宋江陣回到故鄉，目前在新化區公所展出。（記者吳俊鋒攝）

    蟋蟀宋江陣回到故鄉，目前在新化區公所展出。（記者吳俊鋒攝）

    蟋蟀宋江陣回到故鄉，目前在新化區公所展出。（記者吳俊鋒攝）

    蟋蟀宋江陣回到故鄉，目前在新化區公所展出。（記者吳俊鋒攝）

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