南科週邊大樓發展迅速 打火弟兄高建築著裝爬梯訓練

第四大隊舉辦高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練，提升打火弟兄的救災災效能。（南市消防局提供）

2024/08/26 23:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南科學園區效應外溢，帶動週邊發展，緊鄰的善化，大樓型的集合住宅快速增加，市府消防局第四大隊今天特地舉辦高樓建築踏勘及著裝爬梯訓練，身負重量達30公斤的裝備，從1樓徒步至27層的頂樓，藉此強化心肺耐力、耐熱能力，以及抗壓性，提升打火弟兄的救災效能。

這場救災踏勘及著裝爬梯訓練，有40名消防、義消人員參加，了解大樓緊急升降梯的操作方式之外，為模擬真實救災情境，並熟悉個人防護裝備，更要身穿全套救災裝備，包含消防衣帽鞋、背負空氣瓶等，執行登高任務。

第四大隊長蔡國保表示，透過身負裝備的高樓踏勘，可了解空氣呼吸器的消耗數據，提升救災時的安全性，舉辦登高比賽，也讓訓練變得有趣。

蔡國保說，訓練地點選在善化區，主要是考量南科園區週邊的快速發展，高樓集合住宅如雨後春筍般增加，目前10層以上大樓已有14座，提升救災效能，刻不容緩。

蔡國保強調，這次踏勘訓練的桂田磐古大樓更高達26層，顯見轄區未來在消防搶救上面臨嚴峻挑戰，為利救災單位熟悉高樓建物的構造與特性，還安排了電梯技師教育訓練「緊急升降梯的特性與操作方式」。

同時也操作「移動式無線電中繼台轉播機」，測試面對此類高層建築內部無線電通訊狀況，藉此提升救災人員在高樓火災中的應變與通訊能力。

蔡國保提到，隨著城市進步與人口增長，高樓建築的救災挑戰日益增多，實地踏勘在於深入了解高樓建物的結構，以及消防安全設備配置，相當重要。

蔡國保也感謝義消大隊長林窓堂大的支持，並加入2位義消人員共同訓練，進一步研討、提升救援策略，努力確保人民生命財產安全。

消防局長李明峯指出，打火弟兄秉持保障人民生命財產安全的使命，不斷針對各類災害進行精進與突破，這次高樓救災訓練不僅是技術上的提升，也有強化救災人員信心與應變能力的助益。

市長黃偉哲則呼籲，無論居住的建築樣式如何，都應重視消防安全的維護，熟悉自身消防設備的操作，並有正確的防災觀念，才能保障安全。

第四大隊舉辦高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練，提升打火弟兄的救災災效能。（南市消防局提供）

第四大隊舉辦高樓建築的救災踏勘及著裝爬梯訓練，提升打火弟兄的救災災效能。（南市消防局提供）

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