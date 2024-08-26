與「早坂島犀」來場學術對話！ 南市博辦台灣古生物研討會

台南市立博物館舉辦「臺灣古生物新犀望國際學術研討會」，開放民眾報名參加。（南市文化局提供）

2024/08/26 22:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮在菜寮溪流域曾出土更新世紀中期的「早坂島犀」化石，相關研究躍上國際，市立博物館將於9月10、11日舉辦為期2天的「臺灣古生物新犀望國際學術研討會」，5國學者齊聚，發表30篇專業論文，邀請民眾參加，來場古生物的研究對話，並深入認識「化石原鄉」的重要地位。

研討會將在台南市立圖書館新總館6樓的拾光講堂舉行，一般民眾的報名時間至8月31日為止，左鎮化石園區歡迎各界踴躍參加，不要錯過這場難得的學術盛宴。

活動邀請自然科學博物館地質組研究員張鈞翔、台大生命科學系副教授蔡政修、中央研究院教授林千翔、古生物學家魏國彥，以及來自美、日、法、菲等國學者進行30篇中、英文論文，還有15篇學術海報等的發表。

市府文化局長謝仕淵說，這場研討會以「化石的原鄉，南台的榮光—臺灣古生物研究的新犀望」為主軸，希望透過本土的古生物研究成果，以及與國際學者的對談交流，帶動台灣古生物研究風潮。

謝仕淵也希望藉由活動啟發民眾與學子對地球歷史，以及生物多樣性的關心與認識，並讓更多人了解台南這片土地遠在數10萬年前，就已是許多生命宜居的樂園，生態豐富且繽紛。

謝仕淵指出，台灣古生物研究發展的起點，可追溯至日治時期任職於台北帝國大學（即現今台灣大學）的早坂一郎教授，當時在台發掘出許多化石，並於1942年發表台灣哺乳動物化石的研究，證實這片土地在過去曾存在著犀牛1劍齒象、草原猛瑪象等大型哺乳動物。

謝仕淵提到，1984年日本教授大塚裕之與台大地質系教授林朝棨，根據在菜寮溪所挖掘出的更新世中期犀牛化石，並參照早坂一郎曾發表的犀牛化石發表研究，將台灣所發現的犀牛化石命名為全新的犀牛亞種「早坂中國犀」，以紀念早坂的貢獻。

經過40年來學者們對於犀牛化石不斷的追蹤、鑑定與比對，早坂犀牛被歸入新屬，以「早坂島犀」此一台灣特有種之姿再度站上國際舞台。

謝仕淵強調，2024年不只台南400年，也是早坂犀牛研究40週年，在歷史人文、自然科學交會的重要時刻，透過豐厚的文化、自然資產，共同形塑出台南獨特的城市性格與脈絡。

南市博館長王世宏表示，菜寮溪流域蘊藏著豐富的化石群，長久以來受到國內外研究學者高度重視；為了守護這重要自然文化資產，左鎮化石園區肩負起典藏研究與教育推廣的任務，並推動珍貴化石文物典藏與研究工作。

王世宏認為，舉辦古生物新犀望國際學術研討會，也是希望透過創新研究發表與深度對話討論，厚實台灣古生物研究量能。

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