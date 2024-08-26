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    台南灣裡教會鋪設太陽能板 實現「綠能教堂」

    太陽光電公會攜手民間企業贊助灣裡教會設置太陽能發電系統，以支持社區持續發展、環保事業以及減碳教育。（記者王姝琇攝）

    太陽光電公會攜手民間企業贊助灣裡教會設置太陽能發電系統，以支持社區持續發展、環保事業以及減碳教育。（記者王姝琇攝）

    2024/08/26 19:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕太陽光電公會攜手民間企業贊助灣裡教會設置太陽能發電系統，以支持社區持續發展、環保事業以及減碳教育，成為名符其實的「綠能教堂」。灣裡教會牧師余心玫表示，灣裡教會期許成為社區內綠色能源標杆，未來將持續推動更多人了解並採用可再生能源。

    太陽能光電公會表示，此次合作旨在通過提供清潔、可再生能源，顯著降低教會的電力成本，同時積極推動社區內的減碳教育。由加州能源集團設置太陽能發電系統，做為教會日常運營提供穩定的電力來源，預計每年可減少數10噸的二氧化碳排放，為當地環境帶來顯著的正面影響。

    余心玫表示，感謝加州能源、太陽光電公會的慷慨支持。灣裡教會這幾年與社區公益團體合作，提供場地讓社區需要早療的孩童上課場地，以及教育民眾認識灣裡早期回收廢五金對環境造成的傷害；這次贊助不僅幫助我們降低支出成本，更體現基督徒對環保和減碳教育的責任。

    余心玫說，長老教會在台灣超過1000間，時常舉辦淨灘活動並參與各項環保議題，若能利用天然資源作為教會發電的方式，一方面能減緩地球暖化的速度，也能減少台灣總發電量的負荷，也期待藉此讓更多人能認識綠電對環境確實有正面的影響力，未來將繼續推動綠色項目，為社區帶來更多正能量。

    加州能源代表郭軒甫說，很榮幸能與太陽光電公會聯手贊助這項深具意義的項目，通過此次努力，我們不僅能幫助灣裡教會節省電費，更能推動灣裡社區對環保和減碳的認識與重視。

    太陽光電公會攜手民間企業贊助灣裡教會設置太陽能發電系統，以支持社區持續發展、環保事業以及減碳教育。（記者王姝琇攝）

    太陽光電公會攜手民間企業贊助灣裡教會設置太陽能發電系統，以支持社區持續發展、環保事業以及減碳教育。（記者王姝琇攝）

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