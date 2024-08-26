台南辦全國防災攝影賽 黃偉哲：以鏡頭創作推全民防災

台南市政府迄九月十五日中午辦全國防災攝影比賽，歡迎全國民眾投稿。（圖：台南市府災害防救辦公室提供）

2024/08/26 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕今年逢921震災25週年及莫拉克風災15週年，隨著921國家防災日即將到來，台南市政府特別舉辦「2024年國家防災日全國『921震災25週年、莫拉克風災15週年』攝影比賽」，已開始徵稿，台南市長黃偉哲擔綱演出宣傳短片，期能透過鏡頭創作，喚起國人防災意識，推動全民防災新時代。

黃偉哲表示，天災無法避免，而災害發生的當下，政府資源難以第一時間抵達，唯有學習正確防災觀念，發揮自助、互助而後公助的精神，才能在災害發生時搶得黃金救援時間，希望大家能透過鏡頭創作，結合震災、風災等正確的防災知識，以更生動活潑的方式來認識防災、參與防災，降低災害帶來的衝擊，進而在災後能迅速回復正常生活。

南市府災害防救辦公室主任方進呈認為，我國不僅處於環太平洋地震帶，也位於颱風路徑的要衝，台南市經歷過921大地震、0206永康維冠大樓倒塌等震災，也遭受過莫拉克、凱米等颱風侵襲，災害一旦發生，沒有人能置身事外，而災害防救沒有最好，只有多想多做才能更好，希望大家踴躍參與國家防災日年度盛事，共同推廣正確防災觀念。

市府災防辦執行秘書王雅禾說，此次活動呼應行政院2024年國家防災日活動主軸：「回顧重大災害，邁向韌性未來」，更榮獲行政院列為今年國家防災日主軸辦理項目及相關經費補助，總獎金逾4萬元，高額獎勵歡迎全國好朋友都能發揮創意、即刻上網投稿，投稿日迄9月15日中午12點截止，活動詳情請至FB「台南防災大特寫」粉絲專頁查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法