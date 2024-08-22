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    搶好康！台南柳營尖山埤渡假村 9月推21週年慶優惠

    台糖台南柳營尖山埤渡假村提供預訂中秋節「闔家歡烤肉專案」的優惠。（園區提供）

    台糖台南柳營尖山埤渡假村提供預訂中秋節「闔家歡烤肉專案」的優惠。（園區提供）

    2024/08/22 22:39

    〔記者楊金城／台南報導〕台糖經營的台南柳營尖山埤渡假村歡慶21週年，為感謝顧客長期支持，9月推出週年慶的優惠活動，住宿、門票買2送1有優惠外，並將在9月14日舉辦露天電影院及中秋音樂晚會。

    尖山埤渡假村說，民眾預訂週年慶住宿專案（平日會館2人房1泊2食只要4800）續住2晚或當日入住2間，即贈送平日會館精緻雙人房住宿券1張（使用期限1年，含早餐，團體不適用）。遊客購票入園可享買2送1優惠（以票價較高者計價，限同時入園使用，團體不適用）。

    其它優惠還有在園內餐廳訂5000元以上合菜，免收服務費，園內購買台糖咖啡杏仁捲心酥及肉鬆起司捲心酥可享9折優惠。

    為感謝醫護、軍警消防人員及教師的辛勞，尖山埤渡假村特別推出「醫護軍警消及教師優惠」，現職人員憑工作證明在9月入住，可享平日5折、假日7折優惠，一日遊門票以兒童票價100元計（團體不適用）。

    看準中秋烤肉，渡假村也提供預訂「闔家歡烤肉專案」的優惠。9月14日中秋節前的周末夜並舉辦「露天電影院」及「中秋音樂晚會」，除邀請知名樂團表演外，還免費提供住宿房客雞尾酒無限暢飲、各式甜點及精美小禮物。

    台南柳營尖山埤渡假村歡慶21週年，9月推出週年慶的優惠活動。（園區提供）

    台南柳營尖山埤渡假村歡慶21週年，9月推出週年慶的優惠活動。（園區提供）

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