5G科技打造「400年前那片陽光沙灘」 赤崁樓百年贔屭藏幕後

國定古蹟赤崁樓將運用5G數位科技，打造「400年前那片陽光沙灘」沉浸式劇場體驗。 （南市文化局提供）

2024/08/22 22:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接2024台灣文化創意博覽會，國定古蹟赤崁樓明天（23日）起到9月1日起以5G數位科技打造城外「400年前那片陽光沙灘」沉浸式劇場體驗，現地重現台江內海浪濤聲。

台南市文化局說，這個展覽包含3個元素，「沙灘」是海陸的交會，也是歷史的現場，更是台南人依海而生的場域所在。「陽光」始終照耀此地，人們也藉著「赤嵌夕照」等光影變化，感受與回應這片場域。「400年」則是時光的累積與醞釀。透過這3個元素成立一齣台南歷史空間劇場。

遊客入古蹟園區，手機掃描現場QR碼登入後，可選擇虛擬角色，變成獵人、梅花鹿或飛鳥，在園區草皮踏浪進行互動體驗，神遊400年前那片沙灘有清晨、午間、黃昏及夜晚4個時序場景變換。互動體驗透過5G連線雲端即時運算，也會將角色的一舉一動即時投影到赤崁樓的帷幕上，體驗5G世代的快速便捷。

赤崁樓海神廟現正進行第2期修復工程，為打破民眾對古蹟修復只能是被鐵皮圍籬高築的工地印象，文化局因此運用「工地展場化」概念，將修復工程鷹架變身大帷幕，打造大型環景沉浸式劇場。

赤崁樓必看景點「御贔屭碑」源於1786年（清乾隆51年）林爽文事件，清廷命福康安率軍渡海平亂，3個月後便迅速弭平亂事。相傳乾隆皇大喜，親自動筆寫下詩文，以滿、漢文鑴石製碑；其中9座御碑原立於府城舊地名「山仔尾」福康安生祠旁，戰後輾轉移立赤崁樓畔，石碑駝於贔屭之上，成為國內外遊客來此朝聖重點。

帷幕就在贔屭上方，而投影器材特別採用與2021年日本奧運同等級的超高流明投影機，首次運用在國定古蹟上，彷彿古代贔屭與現代科技2百年來首相逢，贔屭隱於帷幕下面，陪著來往遊客體驗浪濤拍岸奇特景觀。藉由光影科技的重現，感受台南大地的歷史脈動。

贔屭隱於帷幕下面，將陪伴遊客體驗光影科技的重現台江內海浪濤拍岸聲。（記者洪瑞琴攝）

赤崁樓運用5G科技打造「400年前那片陽光沙灘」沉浸式劇場。 （記者洪瑞琴攝）

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