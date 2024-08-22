為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    2024台南文旦大賽全數通過411項農藥檢驗 8/27選出文旦王

    麻豆柚農採收文旦。（記者楊金城攝）

    麻豆柚農採收文旦。（記者楊金城攝）

    2024/08/22 18:24

    〔記者楊金城／台南報導〕2024年台南文旦大賽的61位參賽柚農，全數通過411項農藥檢驗，台南文旦嚴選，品質和食安有保證。

    第10屆台南文旦大賽已在8月15日完成田間採果，每位參賽柚農須交出36顆文旦，全程由南市農業局派員現場監採，並送交農業部藥物毒物試驗所委託之成大區檢中心檢驗，61名農友全數通過411項農藥檢驗。

    文旦大賽最後階段的果品評鑑，8月27日將在新營民治市政中心南瀛堂舉辦，評審項目包括文旦果品外觀、糖度、肉質風味等，將評選出第10屆台南文旦王得主。

    台南市長黃偉哲表示，台南文旦是全台最具代表性的產區，目前正值台南文旦採收期，民眾選購具有溯源管理標章（台灣農產品生產追溯、產銷履歷或有機驗證），品質及食安才有保障。

    台南文旦是全國最大產區，種植面積1097公頃，約占全台28％，產量因風災約減少2成，預估文旦產量約21000公噸，台南產地以麻豆文旦838公頃最多、下營文旦93公頃次之。

    台南市農業局局長李建裕說，台南文旦肉質細膩、風味甜蜜，好吃的密碼除了天然環境外，農民用心、細心栽培管理更是最重要的因素，許多柚農都有累積自己的忠實客戶，每年訂單滿滿，現在正是消費者下單最好的時機，民眾要盡早訂購，避免在中秋節前因物流塞車，導致無法及時收到文旦貨品。

    台南文旦大賽61位參賽柚農的文旦，全數通過411項農藥檢驗。（台南市農業局提供）

    台南文旦大賽61位參賽柚農的文旦，全數通過411項農藥檢驗。（台南市農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播